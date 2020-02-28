Hayat Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarıdan koronavirüs açıklaması
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Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı'dan koronavirüs açıklaması!

Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı'dan koronavirüs açıklaması

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, bazı sosyal medya hesaplarındaki kentte çok sayıda koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hasta olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Çamsarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yüksek ateş şikayetiyle tedavi gören İran asıllı bir hastanın tetkik sonuçlarının negatif çıktığını ve koronavirüs taşımadığını bildirdi.

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Hepsi de sağlıklı şekilde taburcu edildi

Hastanede koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Çamsarı, şu şekilde açıklamada bulundu:

"En ufak bir şüphe olduğunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçiliyor. Burada yapılamayan bir tahlil olduğunda Ankara'ya gönderiliyor ve kayıt altına alınıyor. Hastalar gerekli süre boyunca gözetim altında tutuluyor. Bugüne kadar hiçbir hastada pozitif sonuç çıkmadı, hepsi de sağlıklı şekilde taburcu edildi."

Çamsarı, gerçek dışı bilgilerle toplumda infial meydana getirmek isteyenlerin iyi niyetli olmadığını kaydetti.

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