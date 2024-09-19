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Metropolitan’dan Yıldız Holding koleksiyonuna ziyaret

Metropolitan’dan Yıldız Holding koleksiyonuna ziyaret

04:0019/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin üst yönetim ekibi, Yıldız Holding sanat koleksiyonunu incelemek amacıyla holdingin Çamlıca’daki kampüsüne bir ziyarette bulundu. Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in ev sahipliği yaptığı buluşmada Metropolitan Sanat Müzesi yetkililerine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve pladis CEO’su Salman Amin de eşlik etti. Geniş sanat koleksiyonunu beğeniyle inceleyen The Met ekibi, Holding’in nadide eserleri bir araya getiren İslam Eserleri ve çağdaş eserler koleksiyonunun yanı sıra arkeolojik eserler seçkisini de deneyimleme fırsatı buldu.




#Aktüel
#Hayat
#Sanat

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