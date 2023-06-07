Mevlana idris’in ‘adamları’ sevinecek

Bugün, üç Maraşlı şairin vefat yıl dönümü, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris Zengin. Henüz anısı çok taze olan İdris, bir yıl önce memleketi Kahramanmaraş’ta tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında vefat etmişti. Çevresi tarafından sessiz bir derviş olarak anılan yazar, çocukların dostuydu. Çocuk kitapları yazardı ama sofistike metinleriyle büyüklere de hitap ederdi. “Adamlarım” derdi etrafına toplanan çocuklara. Mevlana İdris’in adamları, bu yıl kitap fuarlarında yazarın kitaplarıyla buluştu, ama kendisiyle sohbet edemedi. Yayınevi, şimdi onlara bir müjde veriyor, “Tuhaf Adamlar” serisinden daha önce yayınlanmış ama baskısı bulunmayan iki, daha önce yayınlanmamış bir kitabı daha çıkıyor. Mevlana İdris’in hepsi 12’şer kitaptan oluşan “Başka Çocuklar”, “Hayvanlar İş Başında”, “Acayip Hayvanlar” serisi ve 4 kitaptan oluşan “Dükkanlar” serisi çocuklar tarafından çok seviliyor. 9 kitaplık “Tuhaf Adamlar” serisi ise daha önce yayınlanmış ama baskısı bulunmayan “Televizyonları Bozulan Şehirdeki Adam” ve “Tersine Adam” kitaplarıyla bir dergide yayınlanmış ve ilk kez kitap haline getirilecek “Şifreleri Unutan Adam”, eserleri eklenerek 12’ye ulaşacak.

Dağıstan Çetinkaya.

ÇİZGİLERİMLE ARKADAŞ YAPTIM

Kitapların resimlemesini yapan Dağıstan Çetinkaya, Mevlana İdris’in hayal gücünü resmetmek için bir takım sürrealist üyeleri katmak gerektiğini belirtti. Çetinkaya, “Mevlana Bey'in eserleri çocuk kitabı olarak geçiyor ama kelimeleri ve hayal dünyası çocukların dünyasının çok çok ötesinde. O hayal gücünü sadece kelimelerle sınırlı kalmadan çizmek gerektiği için içime sindire sindire yapmak istiyorum. Bu yüzden biraz yavaş gidiyor. Mevlana’nın dışında çok nadir çocuk kitabı resimledim. Onun kelimeleri benim iç dünyama ve çizgi dünyama hitap ediyordu. Benim çizgilerle yazdığımı Mevlana kelimelerle anlatmış. Ben onu resimlemek yerine çizgilerimle buluşturup arkadaş yaptım” diye anlattı.

TWEETLERİ DE KİTAPLAŞIYOR

Yayıncısı Kamuran Güneri, yeni çıkacak kitapların yanı sıra, Mevlana İdris’in tweetlerini de kitaplaştırma hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Güneri, “Kendisinin arzu ettiği bir şeydi, araya Kovid girdiği için vefatından önce yapamadık. Hepsini topladık, sınıflandırmalarını yapıyoruz. Yakın zamanda kitap haline gelecek. Ayrıca 3 yıl boyunca çıkarmış olduğu Çeto dergisinin çocuk edebiyatında iyi bir arşiv olduğunu unutmamak lazım” dedi.

Dostlarından vefa

Vefat yıl dönümünde dostları mezarı başında şairi anma etkinliği düzenledi. Bugün saat 19.00’da Eyüpsultan’da Mihrişah Valide Sultan Haziresi’nde Kuran okunup anma merasimi yapılacak. Davetiyede, “Sizleri de çocuklarınızla (adamımlarıyla) birlikte aramızda görmek isteriz” ifadeleri yer alıyor.

Şair için mezar

Mevlana İdris’in mezar taşı ise Mimar Celaleddin Çelik tarafından tasarlandı. Çelik, tasarımın hikâyesini, “Bu bir şair mezarı, benim için çetrefilli bir iş. Oturup kafa yorarak, özenerek yapmaya çalıştım. Hem Osmanlı mirası taşların içinde sırıtmaması ya da onlara aykırı olmaması hem de farklı bir kişi olduğunu vurgulaması gerekiyordu. Onun için oradaki geleneğe uyarak baş taşı ve ayak taşı yaptık. Haziredeki kadim taşlar gibi ince uzun bir taş ancak onlardan farklı bir malzemesi var. Genç yaşta ölümüne işaret olarak da asimetrik iki tane bıçak gibi kesilmiş parça koyduk. Kuşlar için suluk yaptık, taşın kenarına da Mevlana’nın sözlerini yazdık” ifadeleriyle anlattı.











