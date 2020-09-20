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Hayat Mısırdan limon turşusu
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mısır’dan limon turşusu

Dünya mutfağında kurulan turşulardan denediniz mi? Bu hafta İngiliz ve Alman usulü iki turşu tarifinin yanında yine geleneksel yöntemlerin dışına çıkmak isteyenlere Mısır’dan limon turşusu yapımını paylaşıyoruz.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Limon turşusu
Limon turşusu

Lezzetiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşunun tam mevsimi. Arkeolojik kayıtlarda, ilk defa M. Ö. 2400’de Mezopotamya’da yapıldığı bilgisi bulunsa da, sirke ve tuzun keşfinden bu yana turşu yaptığımızı iddia etmek çok ta yanlış olmaz. Sirkenin 6000,tuzun ise 8000 yıllık bir tarihi olduğu düşünülüyor. Fakat bu süreden ne kadar zaman sonra turşunun bulunduğunu tam olarak bilemiyoruz.

FARKLI ÜLKE FARKLI LEZZET

Kökleri yüzlerce besin gibi yine yaşadığımız coğrafyada bulunan turşu, bugün dünyanın dört bir yanında az ya da çok yapılıyor, tüketiliyor. Bir çoğumuz “turşu nasıl yapılır “ biliyoruz. Genellikle sert dokulu, gevrek sebze meyvelerle yapılması çok daha iyi sonuç veriyor. Bu yazıda bilgilerimize bilgi ekleyelim istiyorum. Temelde bir çok özelliği aynı olsa da kültüre ve bölgeye göre malzemelerde gözle görülür farklar var. Bugün dünyanın turşularına bir göz atalım, daha fazla tarife odaklanalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Limon Turşusu

(Mısır)

Malzemeler

Yarım kilogram limon

1 litre limon suyu

200 gram kaya tuzu

50 gram çörek otu

20 gram aspir

Bir yemek kaşığı karabiber

Bir çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

Limonları yıkayıp çentik atarak, tam kesmeden dörde ayıralım. Tuz, çörek otu ve aspiri, isteğe bağlı olarak koyacağımız biberi karıştıralım. Yarılmış limonların arasına tuzlu aspirli karışımı sürelim. Kavanozları kaynar suya batırıp çıkaralım ve kurutalım. Limonları kavanoza dizelim. Sıkılmış limon suyunu ekleyip kavanozun ağzına limonların su üstüne çıkmaması için bir ağırlık yerleştirelim. Kavanozları kapatalım. Bir ay sonra limon turşumuz hazır. Afiyet olsun.

Soğan turşusu

Soğan Turşusu

(İngiliz usulü)

Malzemeler

Bir kilogram arpacık soğanı

Bir su bardağı sirke

Bir yemek kaşığı iri turşuluk tuz ve ayrıca bir çay bardağı tuz

Bir tatlı kaşığı hardal tohumu

Bir tatlı kaşığı kişniş tohumu

Bir tatlı kaşığı tane karabiber

2 yemek kaşığı şeker

Bir yemek kaşığı bal

İkişer adet Yenibahar, karanfil, defne yaprağı

Yapılışı

Soğanları soyalım ve üzerine çay bardağı ölçüsündeki tuzu serpelim. Bir bez ya da streç film ile üzerini kapatıp yaklaşık 10 saat dinlendirelim. Sirke, bir yemek kaşığı tuz, şeker ve bir litre suyu kaynatalım. Kaynattığımız suya bal ekleyelim. Önceden kaynar suya batırıp kuruttuğumuz kavanoza soğanları aralarına defne, yenibahar, karanfil, tane karabiber, kişniş ve hardal tohumlarını serpe serpe yerleştirelim. Üzerine hazırladığımız suyu ilave edelim. Kavanozları kapatalım. Bir ay sonra hazır. (6 haftada çok daha iyi sonuç verir). Afiyet olsun.

Senfgurken

(Alman Turşusu)

Malzemeler

Bir kilogram salatalık

Bir yemek kaşığı kaya tuzu

Yarım çay bardağı sirke

Bir yemek kaşığı şeker

Bir kuru soğan

Bir çay kaşığı hardal tohumu

Bir yemek kaşığı kişniş tohumu

Bir tatlı kaşığı tane karabiber

6 dal dereotu

Defne yaprağı

3 su bardağı su

Yapılışı

Salatalıkları boyuna dörde bölüp çekirdeklerini çıkartalım. Soğanı halka halka doğrayalım. Kaynar suya batırıp kuruttuğumuz kavanoza soğanların bir kısmını, bir kaç dal dereotunu, baharatların birazını, defne yaprağını koyalım. Salatalıkları dizelim. En üste kalan soğan, baharat ve defne yaprağını koyalım. Suyu kaynatalım, içine tuz, şeker ve sirkeyi ekleyelim. Hazırladığımız suyu ilave edelim. Kavanozları kapatalım. Bir ay sonra yenmeye hazırdır. Afiyet olsun.

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