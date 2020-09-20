Mısır’dan limon turşusu

Lezzetiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşunun tam mevsimi. Arkeolojik kayıtlarda, ilk defa M. Ö. 2400’de Mezopotamya’da yapıldığı bilgisi bulunsa da, sirke ve tuzun keşfinden bu yana turşu yaptığımızı iddia etmek çok ta yanlış olmaz. Sirkenin 6000,tuzun ise 8000 yıllık bir tarihi olduğu düşünülüyor. Fakat bu süreden ne kadar zaman sonra turşunun bulunduğunu tam olarak bilemiyoruz.
FARKLI ÜLKE FARKLI LEZZET
Kökleri yüzlerce besin gibi yine yaşadığımız coğrafyada bulunan turşu, bugün dünyanın dört bir yanında az ya da çok yapılıyor, tüketiliyor. Bir çoğumuz “turşu nasıl yapılır “ biliyoruz. Genellikle sert dokulu, gevrek sebze meyvelerle yapılması çok daha iyi sonuç veriyor. Bu yazıda bilgilerimize bilgi ekleyelim istiyorum. Temelde bir çok özelliği aynı olsa da kültüre ve bölgeye göre malzemelerde gözle görülür farklar var. Bugün dünyanın turşularına bir göz atalım, daha fazla tarife odaklanalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.
Limon Turşusu
(Mısır)
Malzemeler
Yarım kilogram limon
1 litre limon suyu
200 gram kaya tuzu
50 gram çörek otu
20 gram aspir
Bir yemek kaşığı karabiber
Bir çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı
Limonları yıkayıp çentik atarak, tam kesmeden dörde ayıralım. Tuz, çörek otu ve aspiri, isteğe bağlı olarak koyacağımız biberi karıştıralım. Yarılmış limonların arasına tuzlu aspirli karışımı sürelim. Kavanozları kaynar suya batırıp çıkaralım ve kurutalım. Limonları kavanoza dizelim. Sıkılmış limon suyunu ekleyip kavanozun ağzına limonların su üstüne çıkmaması için bir ağırlık yerleştirelim. Kavanozları kapatalım. Bir ay sonra limon turşumuz hazır. Afiyet olsun.
Soğan Turşusu
(İngiliz usulü)
Malzemeler
Bir kilogram arpacık soğanı
Bir su bardağı sirke
Bir yemek kaşığı iri turşuluk tuz ve ayrıca bir çay bardağı tuz
Bir tatlı kaşığı hardal tohumu
Bir tatlı kaşığı kişniş tohumu
Bir tatlı kaşığı tane karabiber
2 yemek kaşığı şeker
Bir yemek kaşığı bal
İkişer adet Yenibahar, karanfil, defne yaprağı
Yapılışı
Soğanları soyalım ve üzerine çay bardağı ölçüsündeki tuzu serpelim. Bir bez ya da streç film ile üzerini kapatıp yaklaşık 10 saat dinlendirelim. Sirke, bir yemek kaşığı tuz, şeker ve bir litre suyu kaynatalım. Kaynattığımız suya bal ekleyelim. Önceden kaynar suya batırıp kuruttuğumuz kavanoza soğanları aralarına defne, yenibahar, karanfil, tane karabiber, kişniş ve hardal tohumlarını serpe serpe yerleştirelim. Üzerine hazırladığımız suyu ilave edelim. Kavanozları kapatalım. Bir ay sonra hazır. (6 haftada çok daha iyi sonuç verir). Afiyet olsun.
Senfgurken
(Alman Turşusu)
Malzemeler
Bir kilogram salatalık
Bir yemek kaşığı kaya tuzu
Yarım çay bardağı sirke
Bir yemek kaşığı şeker
Bir kuru soğan
Bir çay kaşığı hardal tohumu
Bir yemek kaşığı kişniş tohumu
Bir tatlı kaşığı tane karabiber
6 dal dereotu
Defne yaprağı
3 su bardağı su
Yapılışı
Salatalıkları boyuna dörde bölüp çekirdeklerini çıkartalım. Soğanı halka halka doğrayalım. Kaynar suya batırıp kuruttuğumuz kavanoza soğanların bir kısmını, bir kaç dal dereotunu, baharatların birazını, defne yaprağını koyalım. Salatalıkları dizelim. En üste kalan soğan, baharat ve defne yaprağını koyalım. Suyu kaynatalım, içine tuz, şeker ve sirkeyi ekleyelim. Hazırladığımız suyu ilave edelim. Kavanozları kapatalım. Bir ay sonra yenmeye hazırdır. Afiyet olsun.