"Müjde ile kurduğumuz Moral FM 'paralel' değil"

Türkiye''nin ilk özel radyolarından biri olan Moral FM onursal başkanı Mehmet Fırıncı ve tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu radyonun, son zamanlarda paralel yapıyla irtibatlı olduğu yönündeki iddialara cevap verdi. Radyo''nun satılacağı ya da satıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Mehmet Fırıncı, radyoyu Bediüzzaman Said Nursi''nin , ''Risale-i Nurlar gün gelecek radyo lisanı ile neşredilecek'' müjdesine mazhar olmak için kurduklarını belirtti.

''AMACIMIZ RIZA-İ İLAHİ''

Radyo için çok cazip teklifler aldıklarını söyleyen Fırıncı, ''Çok zor şartlar altında hizmet etmemize rağmen tüm imkânlarımızla bu hizmeti devam ettireceğiz. Dolayısıyla radyomuzu satmayı, bu frekanstan başka bir sesin yükselmesini istemiyoruz'' dedi. Fırıncı, hiçbir dünyevi, ticari ve nüfuz elde etmek gibi bir niyetlerinin olmadıklarını belirterek amaçlarını sadece Rıza-i İlahiyi kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

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STK''LARIN GÖREVİ BELLİDİR

Moral FM in kuruluşundan itibaren günlük yorumlar yapan Yavuz Bahadıroğlu ise, 17 ve 25 Aralık operasyonlarının nasıl okunması gerektiğini Moral FM''in görüşlerini çeşitli yayın kuruluşlarında açıkladığını söyledi. Bahadıroğlu,paralel yapının tutumunu eleştirerek, ''Devleti yönetmek seçimle işbaşına gelmiş hükümetlerin görevidir. STK''larla yayın organlarının görevi, kanaatlerini dillendirmek ve tavsiyelerde bulunmakla sınırlıdır'' dedi.

''KİTAPLARIMA AMBARGO KONDU''

Devleti ele geçirmeye kalkışmak, hükümeti gayrimeşru yollardan devirmek üzere komplo kurmanın ne hakları ne de hadleri olduğunu belirten Bahadıroğlu, ''Bu yüzden ben ve mensubu bulunduğum Moral FM, dershane tartışmalarıyla başlayıp 17 - 25 Aralık operasyonlarıyla devam eden çatışmalarda, seçimle işbaşına gelenlerin ancak seçimle devrilebileceği anlayışı içinde hareket ettik. Ne var ki, cemaatin masum kanadının zarar görmemesi için de azami hassasiyet gösterdik. Duruşumuz daima demokratik çizgide oldu. Bu çizgiyi koruduğum için de kitaplarıma ambargo kondu, Gülen hareketine bağlı kitapçılardan kaldırıldı'' diye konuştu.

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''CHP''YE DESTEK KARARI VEREN BUNUN VEBALİNİ TAŞIYACAK''

Hizmet hareketi olduğunu iddia eden bir cemaatin camilere kilit vurmuş ve 28 Şubat''ı destekleyen bir parti olan CHP''yi desteklemesinin hizmet mantığına sığmadığını söyleyen Bahadıroğlu, ''Bu kararı kim vermişse dünyada ve ahrette bunun vebalini taşıyacaktır. Böyle bir anlayışa katılmamız şöyle dursun, gölgesinin dahi üstümüze düşmesini istemeyiz. Buna rağmen, bizi Gülen hareketiyle birlikte göstermeye çalışanlar gaflet, hatta dalalet içindedir'' dedi.

''ASIL OLAN KIBLE EKSENİNDEN SAPMAMAK''

20 yılı aşkın süredir tüm vesayetlere karşı dik durduklarını aktaran Bahadıroğlu, ''Belki çok büyüyemedik, gelişemedik, önemli bir ekonomik güce dönüşemedik; çünkü bu dünyevi kavramları umursamadık'' dedi. Asıl olanın ''Kıble ekseni'' nden sapmamak, helâle haram katmamak, boyunduruk takmamak, güce teslim olmamak olduğunu aktaran Bahadıroğlu, ''Sanırım bunu başardık. Bu tavrımız bazılarına ters geldi, eleştirildik, ''Herkes Mersin''e giderken siz tersine'' gidiyorsunuz dediler. ''Zaman en iyi müfessirdir'' diyerek sabrettik'' diyerek sözlerini tamamladı.