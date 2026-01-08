Mülk takibi ile kira yönetiminde dijital dönüşüm

Mülk Takibi, şeffaflık, sürdürülebilir gelir yönetimi ve operasyonel verimlilik odağında geliştirilen altyapısıyla, gayrimenkul sahiplerinin kira ve portföy yönetim süreçlerini daha ölçülebilir ve öngörülebilir hale getiriyor. Platform, gayrimenkul yönetimini kurumsal düzeyde bir finans yönetimi pratiğine dönüştürüyor.





“Gayrimenkul yönetimi artık manuel değil, finansal bir karar süreci”

Bugün 100 binin üzerinde mülkün yönetildiği ölçeklenebilir altyapısıyla öne çıkan Mülk Takibi’nin CEO’su Selim Hallaç, kendi liderliğinde şekillenen ürün vizyonunun dijital kira yönetimine getirdiği yaklaşımı şu sözlerle değerlendirdi: “Mülk sahipleri artık kira takibi için manuel yöntemlere, dağınık banka hareketlerine veya düzensiz iletişime mahkûm değil. Mülk Takibi; kira tahsilatı, ödeme hatırlatmaları, gelir-gider yönetimi ve portföy analizini tek bir panelde sunarak, mülk sahiplerinin nakit akışını daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getiriyor. Bugün platformu aktif olarak kullanan profesyonel mülk yönetim firmalarında, kira tahsilat oranlarının %95 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Biz yalnızca bir yazılım değil, finansal kontrol ve zaman tasarrufu sağlıyoruz”.





Kredi kartı ile kira tahsilatı: Nakit akışında süreklilik

Mülk Takibi, kredi kartı ile online kira tahsilatı özelliğiyle sektördeki en önemli sorunlardan biri olan tahsilat gecikmelerine çözüm sunuyor. Güvenli ödeme altyapısı sayesinde tahsilatlar düzenli hale gelirken, mülk sahipleri için nakit akışının sürekliliği sağlanıyor. Uluslararası ödeme sistemleri ve gayrimenkul teknolojileri alanındaki araştırmalar, kredi kartı ile yapılan kira tahsilatlarının tahsilat başarısını %20–35 aralığında artırdığını ortaya koyuyor. Dijital tahsilat çözümleri; gecikmeleri azaltırken, mülk sahiplerine daha istikrarlı nakit akışı ve sağlıklı finansal planlama imkânı sunuyor. Bu global eğilimi Türkiye pazarına taşıyan Mülk Takibi, kira tahsilatını hızlı, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyor.





Finansal şeffaflık, güçlü raporlama ve veri odaklı yönetim

Platform; detaylı finansal raporlar, portföy performans analizi, banka entegrasyonları ve e-fatura sistemleriyle kurumsal düzeyde bir yönetim deneyimi sunuyor. Mülk sahipleri, her bir gayrimenkulün kira durumu, ödeme geçmişi ve getirilerini tek bakışta analiz edebiliyor; karar süreçlerini veriye dayalı olarak yönetebiliyor.

En güçlü kaslardan biri: Türkiye’deki tüm muhasebe programlarıyla tam entegrasyon

Mülk Takibi’nin sektördeki en önemli farklılaşma alanlarından biri, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan tüm muhasebe yazılımlarıyla entegre çalışabilen esnek altyapısıdır. Platform; kira tahsilatları, gelir-gider hareketleri, e-fatura ve banka işlemlerini muhasebe sistemleriyle otomatik olarak senkronize ederek, mülk sahipleri ve mali müşavirler arasında kesintisiz bir veri akışı sağlar.





Bu entegrasyon yapısı sayesinde, manuel veri girişi ihtiyacı ortadan kalkarken; muhasebe kayıtlarında hata riski azalır, kapanış süreçleri hızlanır ve finansal raporlar gerçek zamanlı olarak güncel kalır. Mülk Takibi, muhasebe tarafında kullanılan farklı yazılımlara uyum sağlayabilen modüler yapısıyla, hem bireysel mülk sahipleri hem de kurumsal portföy yöneticileri için operasyonel yükü ciddi ölçüde azaltır.





Muhasebe entegrasyonlarını yalnızca bir “veri aktarımı” olarak değil, gayrimenkul gelirlerinin finansal sistemlerle birebir örtüştüğü bütüncül bir yönetim katmanı olarak ele alan Mülk Takibi, bu yönüyle sektördeki en güçlü entegrasyon altyapılarından birini sunar.





Sınır tanımayan gayrimenkul yönetimi

Bulut tabanlı altyapısı sayesinde Mülk Takibi, mülk sahiplerine coğrafi bağımsızlık sunuyor.





Dünyanın herhangi bir noktasından portföy yönetimini mümkün kılan sistem, özellikle yurt dışındaki yatırımcılar için önemli bir operasyonel kolaylık sağlıyor. Selim Hallaç bu vizyonu şöyle özetliyor: “Gayrimenkul yatırımı, lokasyondan bağımsız bir gelir modeli haline geliyor. Mülk Takibi ile hedefimiz, mülk sahiplerine yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte güven veren ve ölçeklenebilir bir yönetim altyapısı sunmak”.

Yaklaşan özellikler: Yapay zekâ destekli kira analizi

Mülk Takibi, önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli kiracı analizi, risk skoru ve otomatik kira fiyat tahmini modüllerini devreye almayı planlıyor. Bu yeniliklerle birlikte mülk sahipleri, yalnızca mevcut durumu değil, geleceğe yönelik finansal öngörüleri de yönetebilecek.





Mülk Takibi Hakkında