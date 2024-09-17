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Murat Ülker 'Harika bir haberim var' diyerek duyurdu: Takipçilerini Sanat goyasına davet etti

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, GOYA (Gez, oturma yerinde artık) ilkesine dayanarak farklı konu başlıkları altındaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Murat Ülker, bu kez Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'ndeki yeni sergisine sanatsever takipçilerini davet etti. Yapmanız gereken tek şey; Murat Ülker'in kişisel internet sitesinde sorduğu sorulara doğru cevap vermek...

Pınar Görgü
14:17 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:18 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sanatsever takipçilerini sanat Goyası yapmaya davet etti.

20 kişiye Çamlıca Kampüsü'nde yer alan sergileri gezdireceğini belirten Ülker,
"Çağdaş sanattan hat sanatına, arkeolojik buluntulardan dijital enstalasyonlara kadar kültürel mirasımızı temsil eden birçok sanat eseri Çamlıca Kampüsümüzdeki sergilerimizde sizleri bekliyor.

Bu eserlerin her biri, geçmişten geleceğe doğru uzanan adeta bir sanat yolculuğu. En güzeli, sanat danışmanları eşliğinde bu eserlerin ardındaki hikayeleri keşfedebileceksiniz. Bu sanat deneyimini kaçırmanızı hiç istemiyorum.

Bu nedenle size bazı sorularım var! Münasip cevap verenler arasından seçilecek 20 kişiyi bu hafta 20 Eylül Cuma günü saat 17:00’de Çamlıca Kampüsümüzde yer alan sergilerimizi gezdirmek istiyorum"
çağrısında bulundu.

SORULAR:
  1. Yeni aramızdan ayrılan temiz bir çevre sorumluluğunu vurgulayan, düşüş temalı büyük boy eserin sanatçısı kimdir?
  2. Renkli ve böcekli portreleri ve Mesnevi’yle izleyiciyi kendi karışıklığına iten sanatçı sizce kimdir?
  3. Hat sanatında Hilye adlı büyük bir ekol olan ve Peygamberimizin fiziki özelliklerini anlatan ilk formunu tertip eden hattat kimdir?

Hadi bakalım, cevaplarınızı merakla bekliyorum!


Yanıtlarınız blogumdaki iletişim bölümünden iletmenizi rica ediyorum:




#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#sanat
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