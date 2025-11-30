Murat Ülker 'İlim Yayma Ödülleri'nde okunan Kuran tilavetine dikkat çekti: Bu yol hem dünyayı güzelleştirir hem ahireti

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in okuyucularıyla paylaştığı ödül töreninden kesit şu şekilde;





Bismillahirrahmanirrahim

‎الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ “Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” (Bakara 3)





اِنَّ الَّذٖينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَۙ﴿٢٩﴾

لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزٖيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهٖؕ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴿٣٠﴾

وَالَّـذٖٓي اَوْحَيْنَٓا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبٖيرٌ بَصٖيرٌ﴿٣١﴾

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذٖينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖۚ وَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبٖيرُؕ﴿٣٢﴾

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فٖيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍوَلُؤْلُؤً۬اۚ وَلِبَاسُهُمْ فٖيهَا حَرٖيرٌ





﴾Fatır 29﴿Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler.

﴾ Fatır 30﴿Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lutfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir.

﴾ Fatır 31﴿Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir.

﴾ Fatır 32﴿Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah’ın izniyle hayır işlerinde yarışır; işte büyük lütuf budur.

﴾ Fatır 33﴿Onların gireceği yer adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir.

(Fâtır Suresi 29–33) Dün akşam İlim Yayma Ödülleri törenindeydim. Fâtır Suresi 29–33. ayetleriyle Kuran’ın zamanlardan bağımsız hakikati hatırlanırken salonda derin bir sükunet ve huzur vardı.





Hayatın bütün hızına ve gündemin dinamikliğine rağmen Kuran mesajının insanın kalbine değdiğini bir kez daha hissettim. Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verilen rızıktan paylaşanlar için “asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret” vaadi, insana hem ümit veriyor hem de hayatın özünü hatırlatıyor. Ayetlerde Rabbimizin karşılığı tam vereceği, lütfundan fazlasıyla ihsan edeceği ve kullarını bağışlayacağı müjdeleniyor.





Ardından insanların üç farklı halinden söz ediliyor. Kimi nefsine zulmeder, kimi orta bir çizgide kalır, kimi de Allah’ın izniyle hayırda yarışır. Bu tasvir aslında hepimizin hayat yolculuğunu özetliyor. Bütün bu çabaya karşılık olarak adn cennetleriyle mükafatlandırılmak ise ilahi lütfun büyüklüğünü gösteriyor.





Bu ayetleri okurken Bakara Suresinin ikinci ayeti daha da anlam kazanıyor. “İşte o kitap, onda asla şüphe yoktur.” Bu ifade yalnızca bir başlangıç cümlesi değil, bütün yolculuğumuzun yönünü belirleyen bir rehber. Şüpheden uzak, hakikate çağıran bir davet.





Kuran’ın bu güçlü mesajı bize şunu hatırlatıyor. İnsanın dünyadaki en sağlam dayanağı, ilahi kelamın gösterdiği yoldur. Bu yol hem dünyayı güzelleştirir hem ahireti.





Rabbim okuduklarımızı idrak edebilmeyi, idrak ettiklerimizi hayatımıza yansıtabilmeyi ve iyilikte yarışanlardan olmayı hepimize nasip etsin.





Amin.







