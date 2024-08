Murat Ülker Metropolitan Müzesi’ni anlattı: İslam sanatından modern sanata tarihsel gelişim gösterisi

Sohbetimizde, sanatın topluma şifa olması, hem bireysel hem de kurumsal gelişime katkı sağladığına kadar birçok konuya değinme fırsatı buldum. Sohbet esnasında geçenlerde Metropolitan Sanat Müzesinde (Metropolitan Museum of Art: The Met) GOYA yaptığımı ve hatta yakın bir zamanda The Met ekibinin Holdingimize geleceğinden bahsedince bu müze goyamı yazmadığımı fark ettim. Edindiğim bilgiler ile yaşadığım deneyimleri size aktarmalıydım.

Dünyanın en büyük ve en prestijli müzelerinden biri olan Metropolitan Sanat Müzesi, halk arasında bilinen adıyla “the Met”, New York’un Manhattan bölgesinde, Central Park’ın hemen yanında yer alıyor. Müzeye ait koleksiyonda Antik Doğu’dan Mısır’a, Yunan’dan Roma dönemlerine kadar sayısız eser bulunuyor. Ayrıca eserlerin Avrupa Orta Çağ koleksiyonuna ait bir kısmı da Manhattan’da ki ek binasında sergiliyor. Yani yolunuz düşerse The Met goyasını ihmal etmeyin, ek binaya da uğrayın. Ayrıca, müzede araştırma kütüphanesi, çocuklar için özel bölüm ve aktif eğitim sergisi bulunuyor. Takdir edersiniz ki, 2 milyondan fazla eserin yer aldığı bu müzenin tamamını gezmek ve tüm eserleri görmeniz için maalesef bir gün yetmiyor. Bunu bilerek vakit ayırırsanız, eserlerin çoğunu görme fırsatı bulursunuz. Bu arada The Met aynı zamanda 1990 yapımı “New York’un Tüm Vermeerleri” (All the Vermeers in New York) filmindeki (*) ana mekanlardan biri olarak da kullanılmış. Gerçekten de mimarisi ve konumu nedeniyle görsel zenginlik ve atmosfer açısından iyi bir yer seçimi olmuş.