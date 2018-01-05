Müslüm Baba’yı dünya izleyecek

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran, arabesk müziğin babası, 2013’te aramızdan ayrılan Müslüm Gürses’in acı ve aşkla dolu hayatı film oldu. Çekimleri Gürses’in doğum yeri olan Şanlıurfa'da başlayan ve Adana’da devam eden filmin ekim ayında vizyona girmesi planlıyor. Filmde Müslüm Baba’ya Timuçin Esen hayat veriyor. “Müslüm” filminde, sanatçının 59 yıllık acı hayatı, eşi Muhterem Nur'a olan bağlılığı ve müziğe olan aşkıyla birlikte pek çok bilinmeyen yönü gözler önüne serilecek.

Ekim ayında vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosu ise oldukça güçlü.

FİLM GİBİ HAYAT

REKLAM

"Müslüm" filmi bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Gürses’in eşi Muhterem Nur, filmin yapımcısı Mustafa Uslu, senaristler Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi katıldı. “Bu film her detayını ince eleyip sık dokuyacığımız bir emanet” diyen yapımcı Uslu, Gürses’in film gibi hayatını çocukluğundan başlayarak işlediklerini kaydetti. Halfeti’de başlayan öykü, Adana’daki zor yıllarına, eşiyle tanışıklığına, geçirdiği trafik kazası sonrası öldü sanılarak morga kaldırılışına ve sonrasındaki serüvenine odaklanıyor.

EVRENSEL BİR SANATÇI

Filmin İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Azerbaycan başta olmak üzere 12 ülkede vizyona gireceğini belirten Uslu şunları kaydetti: “Amacımız bu sayıyı 35’e çıkarmak. Müzik evrensel bir şey, dili, dini yok. Müslüm Gürses de evrensel bir sanatçı. Los Angeles’ta Hollywood yıldızlarına konser vermiş bir isim. Biz de bu evrensellikten faydalanarak Müslüm Gürses karakterini dünyaya duyuracağız. Doktorların yasaklamasına rağmen şarkı söylemeye inat etmiş kendine müzikle bulmuş birisi. Bu çok saygı duyulacak bir şey ve bunu dünyada da bir karşılığı var.”

REKLAM

ALBÜM OLACAK

Gerçek Müslüm ile oyuncu Müslüm Gürses filmin bir sahnesinde karşılaşacak. Timuçin Esen filmde Müslüm Gürses şarkılarını da söyleyecek. Esen, bunun için uzun süre çalışmış ve yurtdışında eğitim görmüş. Filmde Müslüm Gürses ile özdeşleşen, hepimizin bildiği 14 şarkı yer alıyor. Bu şarkılar filmden sonra bir soundtrack albüm olacak.

Sevenleri unutmasın

Muhterem Nur ise toplantıda duygusal anlar yaşadı. Nur şöyle konuştu: “Gün gelip kaybolup gidecek ismi. 10 sene, 100 sene devam edecek değil. Bazı yazarların kitapları, eserleri kalır. Filmin yapılmasını istedim. Önce çalışma yaptım. Kitap hazırladım. Hikayeleri hazırladım. Şimdi filmi yapılıyor. Unutulmasını istemiyorum. O ölmemiş yani bu dünyadan gitmemiş gibi davranıyor hepsi.”