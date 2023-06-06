Müslüman dünyanın nabzını tutuyor

Müslüman toplumların fikrî, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gündemlerine dair güncel ve özgün perspektifler sunmayı amaçlayan Platform dergisi, iki aylık periyotlarla Türkçe ve İngilizce yayınlanıyor. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce “Müslüman Dünyada Fikri Birikimler” ismiyle başlayan proje, çeşitli etkinliklere imza atarak, bugüne ulaştı. 40’ın üzerinde ülkeden 4 yüzün üzerinde ‘Fikri Entelektüel Kuruluş’un faaliyetlerini aylık olarak takip edip, insanların istifadesine sunduklarını söyleyen İlke Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, “Bu proje başarıya ulaşırsa birkaç yıl içerisinde Müslüman dünyanın bir iletişim ağı bile oluşturulabilir” dedi.

Derginin Direktörü Elyasa Koytak, dergide temel olarak güncel ve sosyopolitik analizlerin yanı sıra infografiklerin de olduğunu ifade ederek, “Platform yirmi beş ve yirmi altıncı sayılarda çıktı. Son sayımızda Müslüman Dünyada Kadın meselesini ele aldık. Müslüman dünyanın düşünce, kültür, sanat, fikir bazında birbiriyle çok daha sık, yoğun ve kalıcı ilişkiler kurabilmesi için böyle bir mecraya ihtiyacımız vardı” cümlesini kullandı. Derginin editörlerinden Büşra İnce, “Genelde Müslüman toplumlar savaşlar ve krizlerle gündeme gelir. Biz, İslam dünyasında meydana gelen önemli gelişmeleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Müslüman toplumların gündemi artık değişti” açıklamasını yaptı. Selvanur Demircan ise, “İlginç temalarla karşılaşıyoruz, mesela Orta Doğu’da çok politik konular tartışılırken, Güney Asya’da kültür, sanat, bilim konuları ele alınıyor. Örneğin Endonezya’da Metaverse’de İslam hukuku faaliyeti vardı. Tunus’ta en büyük İslamcı hareketin liderlerinden Gannuşi’nin söylemlerine bakarsak, İslamcılığın da temellerinin dönüştüğünü görebiliriz” dedi. Dergiye ‘platform.ilke.org.tr’ adresinden ulaşılabilir.