Müslüman Kadın Kimliğinin İnşası ve Şule Yüksel Şenler

Türkiye’nin kadın hareketleri serencamı uzun soluklu, hala devam etmekte olan ve her dönemde farklı temsil ve hüviyetlerle genişleyip-zenginleşen bir mahiyete sahiptir. Müslüman kadın hareketleri de bu serencamın ayrılmaz bir parçası olmuş, derneklerden eylemlere, siyasetten kültür hayatına uzanan geniş bir yelpazede Müslüman kadının görünür olmasında önemli bir rol oynamışlardır. Bu süreci ve Müslüman kadının dönüşümünü takip etmek için süreci başlatan ve bugünlere getiren kurucu kadın figürlerin anlaşılması büyük önem arz etmektedir. Bunlardan biri de şehirli Müslüman kadın imajının inşasında büyük ve önemli bir yere sahip olan Şule Yüksel Şenler’dir. Müslüman kadın kimliğinin inşasını Şule Yüksel Şenler odağıyla ele alan bu çalışma da okuyucuya meseleyi Türkiye’de kadın hareketlerinin serencamını takip edebileceği bir çerçeveden sunuşuyla literatürde önemli bir boşluğu doldurmaya aday.