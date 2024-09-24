EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Hayat
Müslüman Kadın Kimliğinin İnşası ve Şule Yüksel Şenler

Müslüman Kadın Kimliğinin İnşası ve Şule Yüksel Şenler

Nisa Nur Çavuşoğlu
16:2224/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şule Yüksel Şenler
Şule Yüksel Şenler

Yazar Ebrar Beşinci Şimşek'in 'Müslüman Kadın Kimliğinin İnşası ve Şule Yüksel Şenler' kitabı Kutadgu yayınevinden çıktı. Kitapta 28 Şubat sürecinde başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler'in hayatı ve fikirleri analiz ediliyor. Dinin Kamusal Alandan Diskalifiye Edilmesi ve Kadın başlığı altına ise 28 Şubat sürecinde üniversitelerini birincilikle bitirmelerine rağmen her türlü engellemeye maruz bırakılan başörtülü öğrencilerin yaşadığı problemlere ve sorunun doğuş noktasıyla beraber sorumlularının tarihsel arka planına yer veriliyor.

28 Şubat sürecinde başörtüsü mücadelesinin sembol ismi olan ve Anadolu’yu karış karış gezerek verdiği konferanslarla bir döneme damgasını vuran Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle dolu hayatı kayıt altına alınarak nesillere aktarılmaya devam ediyor.



Müslüman Kadın Kimliğinin İnşa Süreci

Yazar Ebrar Beşinci Şimşek'in Kutadgu yayınevinden çıkan 'Müslüman Kadın Kimliğinin İnşası ve Şule Yüksel Şenler' kitabı Türkiye'deki Müslüman kadın kimliğinin inşasına öncü olan Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle dolu hayat hikayesini yer alıyor.



Kitapta Osmanlı Devleti ve Türkiye'de kadın konusundaki gelişmeleri ve kadın modernleşmesi ve kadın hareketleri, ardından 20. yüzyıl sosyo-politik ikliminde İslam ve kadın ilişkisini ve sonra olarak Şule Yüksel Şenler'in hayatı ve fikirleri analiz ediliyor. Dinin Kamusal Alandan Diskalifiye Edilmesi ve Kadın başlığı altına ise 28 Şubat sürecinde üniversitelerini birincilikle bitirmelerine rağmen her türlü zorluklarla maruz bırakılan başörtülü öğrencilerin yaşadığı problemlere ve sorunun doğuş noktasıyla beraber sorumlularının tarihsel arka planına yer veriliyor.

Müslüman kadının dönüşümünün öncü ismi: Şule Yüksel Şenler

  • Türkiye’nin kadın hareketleri serencamı uzun soluklu, hala devam etmekte olan ve her dönemde farklı temsil ve hüviyetlerle genişleyip-zenginleşen bir mahiyete sahiptir. Müslüman kadın hareketleri de bu serencamın ayrılmaz bir parçası olmuş, derneklerden eylemlere, siyasetten kültür hayatına uzanan geniş bir yelpazede Müslüman kadının görünür olmasında önemli bir rol oynamışlardır. Bu süreci ve Müslüman kadının dönüşümünü takip etmek için süreci başlatan ve bugünlere getiren kurucu kadın figürlerin anlaşılması büyük önem arz etmektedir. Bunlardan biri de şehirli Müslüman kadın imajının inşasında büyük ve önemli bir yere sahip olan Şule Yüksel Şenler’dir. Müslüman kadın kimliğinin inşasını Şule Yüksel Şenler odağıyla ele alan bu çalışma da okuyucuya meseleyi Türkiye’de kadın hareketlerinin serencamını takip edebileceği bir çerçeveden sunuşuyla literatürde önemli bir boşluğu doldurmaya aday.


#Şule Yüksel Şenler
#Müslüman Kadın Kimliğinin İnşası ve Şule Yüksel Şenler
#Ebrar Beşinci Şimşek

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?