Mustafa Kemal’in kılıcı Çanakkale’de

Tarih kitapları kazanılmış ve kaybedilmiş savaşlarla doludur. Bizlere umut veren ve bizlerin geleceğegüvenle bakmamızı sağlayan, yokluk ve sefalet ortamında, varımızı yoğumuzu vatan için verdiğimizi tarih yazmıştır. Kimi zaman uğrunda şehit verdik kimi zaman da 7’den 70’e dek savaştık. Savaş yıllarında yıpranan kalplerin, akan gözyaşlarının, yok olan hayatların bir daha yaşanmaması için tüm dünyaya haykırışlarımızı, düşündüklerimizi kısık sesle söylememek için ne savaşlar verdik. 100 yıl önce Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi, Cumhuriyetin ilanı ile taçlandı, egemenlik "kayıtsız, şartsız" milletin kendisine bırakıldı. Bu büyük güne ulaşmak, zaferi taçlandırmak ise hiç kolay olmamıştı Anadolu’nun dört bir yanında. Savaş meydanlarında ve müzakere masalarında kazanılan zaferlerin ardından gelmişti bu başarı. Cumhuriyet'in ilanından bir gece önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk kararlılıkla konuklarına “Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” diye seslenmişti. Bu tarihi kararla Türk ulusu yeni bir yolculuğa çıkmıştı. Bu yolculukta Çanakkale ruhu vardı. Çanakkale ruhu İstiklal Harbi’nin en buhranlı günlerinde milletin el birliğiyle dile getirdiği umuttu. Osmanlı coğrafyasının her kasabasından, köyünden dil, din, ırk ayrımı yapmadan vatan savunması için Çanakkale’ye koştuk. Bu ruh, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuracak kadronun var olma haliydi. Çanakkale Muharebeleri esnasında ortaya çıkan Çanakkale ruhu, zamanın ve mekanının ötesine geçerek Türkiye Cumhuriyeti’nin birleştirici unsuru olmuştu. Fedakarlık ve kahramanlıklar sonucu ise 100 yıl önce Cumhuriyet ilan edilmişti.

Hisart Canlı Tarih Müzesi de Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde “Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet’e Giden Yol” sergisini geçtiğimiz günlerde Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde ziyaretçilerle bir araya getirdi. Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonlarından hazırlanan, Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait tamamen orijinal eserlerin yer aldığı sergide, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün üniforması sergileniyor. Ayrıca Mustafa Kemal’e ait olan subay kılıcı da 108 yıl sonra tekrar Çanakkale’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, Atatürk’ün yanı sıra Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa’ya ait tabanca ve Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey’e ait subay kılıcı, fotoğraf ve belgeler, Kurtuluş Savaşı dönemi afişleri, objeler ve canlandırmalardan oluşan 100’den fazla eser sergileniyor. Cumhuriyet’in kuruluşu yolunda Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî dehasını ve Türk halkının destansı mücadelesini yansıtan sergi ile özellikle gençlerin ve çocukların Kurtuluş Savaşı mücadelesinden ilham alması ve milli bilinç duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor. Küratörlüğünü Nejat Çuhadaroğlu’nun, proje koordinatörlüğü ve sergi editörlüğünü Ömer Çalşimşek’in yaptığı sergi 5 Kasım’a kadar görülebilir.

İstanbul’da da 1500 yıllık tarih var

Çanakkale’deki serginin yanı sıra İstanbul’un Çağlayan ilçesinde bulunan Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde de aralarında 1500 yıl öncesine ait tarihi eserlerin de bulunduğu, dünya tarihine etki etmiş medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserler yer alıyor. Altı katlı müzenin birinci katında Osmanlı’nın ilk ve orta dönemlerine, ikinci katında Osmanlı’nın son dönemine, üçüncü katında Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın ilk dönemlerine, dördüncü katında ise Kore Savaşı, Vietnam Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı dönemlerine ait eserler sergileniyor. Aynı zamanda pek çok orijinal eseri ve dioramaları ziyaretçilerin ilgisine sunan müze, orijinal fotoğraf ve tablolarla da zenginleştirilmiş.

Savaş sahnelerini tasvir eden dioramalar

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine ait eserlerin yer aldığı müzede Birinci Dünya Savaşı ve bu savaşa bağlı olarak Çanakkale ile Doğu Cepheleri’ne (Sarıkamış) ait eserlerde yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı’nın diğer cepheleriyle ilgili obje ve insan ve fotoğraflı resimlerle anlatım sürüyor. Ayrıca önemli savaş sahnelerini tasvir eden dioramalar, silahlar ve kostümler de ziyaretçilerin ilgisini çekecek diğer kısımlar.

Yaralı askerlere ilk tedavinin uygulandığı yer

Müzenin en dikkat çekici dioramalardan biri ise geçtiğimiz yıl 30 Ağustos’un 100. yılı münasebetiyle yapılan Malıköy Tren İstasyonu. Sakarya Meydan Muhaberesi’nin destansı mücadelesinin geçtiği Ankara-Eskişehir arasındaki bölgede yer alan Malıköy Tren İstasyonu, aynı zamanda milletimizin kaderini etkileyen önemli bir merkez olmuş. Malıköy tren istasyonu İstiklal Harbi boyunca cepheye insan, erzak taşıyan ve dağıtan tren istasyonuymuş. Komuta merkezinden sonra en önemli üs olan istasyon, Sakarya Meydan Savaşı’nın tüm ihtiyaçlarını karşılandığı ve yaralı askerlere ilk tedavinin uygulandığı yer olmuş ve savaş esnasında revir, askeri mühimmat ve lojistik merkezi ile askeri uçak pisti olarak kullanılmış.







