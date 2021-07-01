Hayat Namaz gönüllülerinden Erbaşa tam destek
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Namaz gönüllülerinden  Erbaş'a tam destek

Namaz Gönüllüleri Platformu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın şehirler arası seyahatlerde namaz molası verilmesi teklifini desteklediklerini ve bunun bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Namaz gönüllülerinden​ Erbaşa tam destek
Ahmet Bulut - Abdullah Yıldız - Abdülhamit Kahraman - Ramazan Kayan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşların yoğun taleplerini dikkate alarak şehirler arası seyahatlerde molaların namaz saatlerine göre verilmesi için bir teklif yazısı hazırladı. Erbaş’ın söz konusu teklifi İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderildi. Namaz Gönüllüleri Platformu (NGP) Erbaş’ın bu teklifine destek verdi. Yeni Şafak’a konuşan Platform Sözcüsü Abdullah Yıldız, “Bu konu hep gündemdeydi ama hiç çözülememişti. Diyanet’e yaklaşık 2 ay önce halkın talebini ilgili kurumlara ulaştırmak maksadıyla bir tavsiye yazıldı. Diyanet doğrusunu yaptı, bakanlıklar ilgi gösterirse seviniriz” dedi.

BU BİR LÜTUF DEĞİL

  • NGP İcra Kurulu Üyesi ve Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan da “Yeni Türkiye’de hala eski Türkiye’nin reflekslerini taşıyanlar var. En temel hak olan namazla ilgili kimi zaman birtakım kısıtlamalara maruz kaldık. Diyanet’in aldığı karar bir lütuf değil, gecikmiş bir hakkın tekrar düzeltilmesidir, bunu takdirle karşılıyoruz ve tebrik ediyoruz.” diye konuştu.

Geç kalınmış bir karar olduğunu söyleyen NGP İcra Kurulu Üyesi ve Eğitimci Yazar Abdülhamit Kahraman, şunları söyledi:

HEMEN UYGULANMALI

“En kısa sürede uygulamanın başlamasını ümit ediyoruz. Böyle bir mola var diye, namaz kılan insan rahat davranmamalı. Otobüste bekleyen diğer insanlar olduğunu unutmamalı” şeklinde konuştu. NGP kurucularından Ahmet Bulut da “2006’dan bu yana namaza davet çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar sırasında en çok karşılaştığımız şikayetlerden biriydi. Tokat’ta konferansa gelen bir firmanın şoförü ‘Yolculukta namaz için durmak isteyenler oluyordu, bir tek Müslüman siz misiniz deyip ötelediğim oldu. Bugün bu hatanın farkına vardım’ demişti. Bu kez kendisi namazda göre mola veriyor diye şikayet edildi. Bu teklif bir ihtiyaçtı.” ifadelerini kullandı.

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