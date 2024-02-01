OFO Amsterdam’da sahne alacak

14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçekleştirilecek “Valentine Classics at the Movies” konserinde en güzel film müzikleri sanatseverler için icra edilecek. Hollanda’nın tarihî ve prestijli bu konser salonuna davetli ilk Türk Orkestrası, gecede Gershwin, Mozart, Shaw, Williams gibi isimlerin romantik eserlerini, şef Murat Cem Orhan ve 70 kişilik ekibiyle seslendirecek. Bu özel konser için Türkiye’den de seyirciler katılacak.