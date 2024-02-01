|
Hayat

OFO Amsterdam’da sahne alacak

Olten Filarmoni Orkestrası (OFO) Amsterdam’ın ünlü Concertgebouw Salonu’nda özel bir konsere imza atacak.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:00 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bu özel konser için Türkiye’den de seyirciler katılacak.
Bu özel konser için Türkiye’den de seyirciler katılacak.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçekleştirilecek “Valentine Classics at the Movies” konserinde en güzel film müzikleri sanatseverler için icra edilecek. Hollanda’nın tarihî ve prestijli bu konser salonuna davetli ilk Türk Orkestrası, gecede Gershwin, Mozart, Shaw, Williams gibi isimlerin romantik eserlerini, şef Murat Cem Orhan ve 70 kişilik ekibiyle seslendirecek. Bu özel konser için Türkiye’den de seyirciler katılacak.


#müzik
#orkestra
#Amsterdam
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin kamu işçisine ek zam müjdesi geldi! Protokol imzalandı, en düşük maaş...