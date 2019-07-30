Hayat Oğuz Haksever NTVye veda etti
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​Oğuz Haksever NTV'ye veda etti

Oğuz Haksever NTV'ye veda etti

Deneyimli televizyoncu Oğuz Haksever, NTV'ye veda ettiğini kaleme aldığı mektupla duyurdu. Haksever, "Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oğuz Haksever
Oğuz Haksever

Son zamanlarda gaflarıyla gündemde olan NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliye ayrıldı. Haksever, 19 yıl 7 aydır çalıştığı NTV'den ayrılırken bir veda mektubu kaleme aldı. Haksever NTV'de yayınlanan veda mektubunda şu satırlara yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım,

19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor.

Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık. İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum.

Gerçekten...

  • İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.

Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine, meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum. Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum."

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