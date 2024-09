Orta Doğu’nun süper kahramanı derviştir

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai, bugün Orta Doğu’nun en önemli figüratif/soyut ressamlarından biri. Lübnan Beyrut’taki Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde dekoratif sanatlar alanından mezun olmuş olan Rifai, eğitimine Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde kentsel planlama doktorası ile devam etmiş. Şu anda Beyrut’taki Lübnan Üniversitesi’nde Mimarlık ve Tasarım Bölümü’nde ders veren Rifai, yıllar içinde, aralarında Singapur’daki Sana Galerisi’nde düzenlenen “The Songkok and Raouf Rifai’s Darwiche: A Cultural Dialogue Between the Middle East and Southeast Asia” adlı en son sergisi de dahil olmak üzere otuzdan fazla kişisel sergide eserlerini sergilemiş. Özellikle 2010 yılında Beyrut’taki Sursock Müzesi’nde düzenlenen Salon d’Automne’de birincilik ödülünü almış olan Rifai, Christie’s Dubai ve Bonhams&Miller gibi prestijli müzayede evlerinde de büyük ilgi görüyor.