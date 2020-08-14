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Hayat Osmanlı Devletinin denizcilik tarihine damgasını vuran Oruç Reis kimdir?
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Osmanlı Devleti'nin denizcilik tarihine damgasını vuran Oruç Reis kimdir?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji rezervleri ile ilgili yapacağı araştırmalar için Oruç Reis sismik araştırma gemisini göndermesi dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Bu gelişmenin ardından Oruç Reis kimdir? sorusu da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Osmanlı Devleti'nin denizcilik tarihine damgasını vuran isimlerden biri olan Oruç Reis'in hayatına ilişkin detaylı bilgileri haberimizde anlattık...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis.
Oruç Reis.

Türkiye ile Yunanistan arasında askeri gerilimine neden olan NAVTEX ilanı ile birlikte, dünya gündemi Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kilitlendi.

Bölgede enerji rezervlerine ilişkin yapacağı çalışmalari için Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgeye gönderilmesinin ardından 'Oruç Reis kimdir?' sorusu da merak edilen konuların başında geliyor.

Peki, Oruç Reis kimdir? Osmanlı denizcilik tarihine nasıl damgasını vurdu?

Oruç Reis 1470 veya 1474, Midilli Adası'nda doğdu. 1518, hayatını kaybeden Osmanlı denizci Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462’de Midilli’nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam’a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu’ya getiriyordu.

ORUÇ REİS'İN HAYATI

Oruç ve İlyas Reisler, bir seferinde Midilli’den Trablusşam’a giderken, Rodos Şövalyeleri'nin büyük savaş gemileriyle karşılaştılar. Çarpışmada İlyas Reis hayatını kaybetti, Oruç Reis esir oldu. Uzun uğraşılardan sonra, buradan kurtuldu. Muhtemelen üç sene esir kalan Oruç Reis, esaretten kurtulduktan sonra, bir süre Memlük Devleti hizmetinde amirallik yaptı

ORUÇ REİS'İN BAŞARILARI

Memlük emrinde uzun zaman kalmayıp, Şehzade Korkut’un verdiği on sekiz büyük savaş gemisine komutan oldu. Bunlarla, Rodos kıyılarında basılmadık yer bırakmayan Oruç Reis, ânî bir baskın sonucunda gemilerini kaybetti. Leventleriyle birlikte bu baskından kurtulduktan sonra, Şehzâde Korkut’a tekrar başvurdu. Kendisine, biri yirmi dört oturak, ikincisi yirmi iki oturak iki savaş gemisi verildi. Şehzâde Korkut’un elini öpüp, hayır duâsını aldıktan sonra Akdeniz’e açıldı.

  • Cezayir’de bir devlet kurmaya karar veren Oruç Reis, kısa zamanda bu toprakları ele geçirdi. İspanya Kralı Şarlken, Cezayir’e donanma gönderdiyse de, Oruç Reis’i elde ettiği yerlerden çıkaramadı. Becâye kuşatması sırasında Oruç Reis, sol kolundan ağır yaralandı ve hekimlerin tavsiyesiyle bu kolu dirsekten kesildi. Tek kolla mücadelede de şevk ve azminden hiçbir şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince derhal denize açıldı ve pek çok gemi ele geçirdi.

Oruç Reis'in 1518’de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

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