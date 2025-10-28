Yeni Şafak
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

17:0928/10/2025, Salı
IHA
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Kartal ile Konak sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kartal sokakta seyreden sürücü Ferhat B. (33) yönetimindeki 16 BBU 112 plakalı otomobil, Konak sokaktan çıkan sürücü Mehmet M. (49) yönetimindeki 16 BEL 928 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

#Kaza
#Otomobil
#Motor
