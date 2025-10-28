Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Kartal ile Konak sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kartal sokakta seyreden sürücü Ferhat B. (33) yönetimindeki 16 BBU 112 plakalı otomobil, Konak sokaktan çıkan sürücü Mehmet M. (49) yönetimindeki 16 BEL 928 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.