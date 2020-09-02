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Hayat Otuz yedi kişi 1,5 ay çalıştı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHAların görsel şovu damga vurdu
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​Otuz yedi kişi 1,5 ay çalıştı: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu

Otuz yedi kişi 1,5 ay çalıştı: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen drone gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteride Türk bayrağı, Atatürk silueti, Cumhurbaşkanlığı Forsu başta olmak üzere Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler ile “30 Ağustos”, “Zafer Bayramı” ve “Bir Milletin Zaferi” mesajları 300 İHA tarafından gökyüzüne yansıtıldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 300 İHA/drone ile gerçekleştirilen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına damga vuran ışık gösterisi parmak ısırttı. İletişim Başkanlığı imzalı İHA gösterisinin arkasındaki teknik altyapı ve hazırlığın detayları da ortaya çıktı. İHA gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Gösterinin 1,5 ay süren hazırlık sürecinde toplamda 37 kişi görev aldı. Ekipte 7 yazılım mühendisi, 2 endüstri mühendisi, 3 3D koreograf, 2 proje koordinatörü ve 23 kişilik İHA operatörleri takımı yer aldı. Gösteri için hazırlık, tasarım ve programlama olarak toplam 5.060 adam/saat çalışma yürütüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 300 İHA ile ışık gösterisi gerçekleştirildi. Göz kamaştırıcı görüntülere sahne olan gösteride gökyüzüne İHA'lar tarafından 30 Ağustos için 'Bir milletin zaferi' sözü eşliğinde Atatürk'ün silüeti çizildi.


DİJİTALDE PROVA

Öncelikle bilgisayar ortamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel özgün bir hikaye örüntüsü hazırlandı. İHA yerleşimleri, ışık ve renk seçimleri ile müzik entegrasyonu yine bilgisayar yazılımı ile modellendi. Simülasyonlarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karasal ve havasal koordinatları ve GPS frekansları üzerinde çalışıldı. Kusursuz bir gösteri için gerçek zamanlı simülasyon hesaplamaları icra edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. MSB'nin videolu paylaşımında, '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ifadelerine yer verildi.


GÜVENLİ UÇUŞ SAĞLANDI

  • İçerik doğrultusunda hazırlanan ilk test uçuşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesi protokol avlusunda 3 gece boyunca 27 saatlik test uçuşları yapıldı. Yerli ve milli yazılımlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki tüm frekanslarda spektrum taramaları yürütüldü ve uçuşlar güvence altına alındı. Etkinliğin yayını için ise 5 drone, 4 sabit kamera ve 2 jimmy kullanıldı. İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kuleli yerleşkesinde 200 İHA ile gösterim yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser veriliyor.


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