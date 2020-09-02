​Otuz yedi kişi 1,5 ay çalıştı: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 300 İHA/drone ile gerçekleştirilen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına damga vuran ışık gösterisi parmak ısırttı. İletişim Başkanlığı imzalı İHA gösterisinin arkasındaki teknik altyapı ve hazırlığın detayları da ortaya çıktı. İHA gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Gösterinin 1,5 ay süren hazırlık sürecinde toplamda 37 kişi görev aldı. Ekipte 7 yazılım mühendisi, 2 endüstri mühendisi, 3 3D koreograf, 2 proje koordinatörü ve 23 kişilik İHA operatörleri takımı yer aldı. Gösteri için hazırlık, tasarım ve programlama olarak toplam 5.060 adam/saat çalışma yürütüldü.
DİJİTALDE PROVA
Öncelikle bilgisayar ortamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel özgün bir hikaye örüntüsü hazırlandı. İHA yerleşimleri, ışık ve renk seçimleri ile müzik entegrasyonu yine bilgisayar yazılımı ile modellendi. Simülasyonlarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karasal ve havasal koordinatları ve GPS frekansları üzerinde çalışıldı. Kusursuz bir gösteri için gerçek zamanlı simülasyon hesaplamaları icra edildi.
GÜVENLİ UÇUŞ SAĞLANDI
- İçerik doğrultusunda hazırlanan ilk test uçuşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesi protokol avlusunda 3 gece boyunca 27 saatlik test uçuşları yapıldı. Yerli ve milli yazılımlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki tüm frekanslarda spektrum taramaları yürütüldü ve uçuşlar güvence altına alındı. Etkinliğin yayını için ise 5 drone, 4 sabit kamera ve 2 jimmy kullanıldı. İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kuleli yerleşkesinde 200 İHA ile gösterim yapmıştı.