Oyuncu Bergüzar Korel '14 mayıs' imalı reklam filmine tepki gösterdi: Laikliği rakıya indirgemeyin

Ülkemizde İslâmî hassasiyetleri olan insanlar, hangi aşamalardan, nasıl bir ruh haliyle geçtiler? Tek cümlede özetleyecek olursak, yazının başlığını kullanabiliriz. Nitekim Mustafa Kutlu’nun da bu başlığı taşıyan çok güzel bir hikâye kitabı vardır. Çocukluktan itibaren İslâmcılık diye özetlenebilecek her tür çabaya algılarım açıktı. “Dini bütün” diye addedilen bir ailede büyüdüğüm için ne kadar şükretsem azdır. Bu, Allah’ın bir lütfudur. Turistik seviyede bile İslâm hakkında bilgisi olmayan diplomalı