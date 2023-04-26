Oyuncu Bergüzar Korel '14 mayıs' imalı reklam filmine tepki gösterdi: Laikliği rakıya indirgemeyin

Bergüzar Korel
Oyuncu Bergüzar Korel, AK Parti hükümetinin seçimleri kaybettiği sahnelenen ve sonrasındaki kutlamaların rakı içilerek yapıldığı Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan reklam filmine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Laiklik eleştirisinde bulunan Korel,
"O gün geldiğinde böyle kutlayacağız, birbirimize sarılıp yeniden başlayacağız"
sloganlarının olduğu reklama yönelik şu açıklamayı yaptı:
"İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık"
"İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık"
"Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet'e bağlayanlar... İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık"
#Bergüzar Korel
#14 mayıs
#reklam filmi
20 dakika önce