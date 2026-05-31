Ozempic ve Wegovy kullananları yakından ilgilendiren araştırma sonucu yayımlandı

21:1831/05/2026, Pazar
Ozempic ve Wegovy için dikkat çeken araştırma sonucu yayımlandı

Milyonlarca kişinin kilo kontrolü amacıyla kullandığı Ozempic ve Wegovy gibi GLP-1 ilaçlarının etkisinin zamanla neden zayıfladığına ilişkin yeni bulgular elde edildi. Nature Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, semaglutidin beyindeki iştah kontrolüyle bağlantılı hücrelerde oluşturduğu etkinin her nöronda aynı şekilde gerçekleşmediği ve bu durumun tedavi sonuçlarını etkileyebileceği belirtildi.

Semaglutid araştırması GLP-1 ilaçlarının etkisine ışık tuttu

ABD'deki Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacıları tarafından yürütülen ve
Nature Metabolism dergisinde
yayımlanan yeni bir çalışma, Ozempic ve Wegovy'nin etken maddesi olan semaglutidin beyindeki etkilerini inceledi. Araştırma, GLP-1 sınıfı ilaçların neden bazı kişilerde daha güçlü sonuçlar verirken bazı kişilerde etkisinin zamanla azalabildiğini açıklamaya yönelik bulgular sundu.

Milyonlarca kişinin kilo kontrolü amacıyla kullandığı GLP-1 ilaçlarında zaman zaman görülen kilo verme duraklamalarının altında yatan biyolojik mekanizmaların araştırıldığı çalışmada, farelerden alınan canlı beyin dokuları üzerinde gözlem yapıldı.

Beyin hücrelerinde farklı yanıtlar tespit edildi

Araştırma ekibi, semaglutidin iştah kontrolüyle bağlantılı beyin bölgelerinden biri olan area postrema üzerindeki etkisini analiz etti.

Çalışmaya göre ilaç, hücre içi bir sinyal molekülü olan siklik adenozin monofosfat (cAMP) seviyelerini artırıyor. Ancak bu yanıt tüm nöronlarda aynı şekilde gerçekleşmiyor.

Araştırmacıların bulgularına göre:
  • Bazı nöronlarda cAMP seviyeleri uzun süre yüksek kaldı.
  • Bazı hücrelerde ise artış kısa süreli oldu ve seviyeler hızla normale döndü.
  • Bu farklılıkların, kişiden kişiye değişen tedavi sonuçlarıyla ilişkili olabileceği değerlendirildi.

NIH bünyesindeki Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK) araştırmacılarından ve çalışmanın ortak yazarlarından Andrew Lutas, bu ilaçların hedef aldığı nöronların içindeki süreçlerin şimdiye kadar tam olarak anlaşılamadığını belirterek, araştırmanın bu mekanizmaları daha iyi açıklamaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar olası bir mekanizmayı belirledi

Çalışmada, hücrelerdeki cAMP molekülünü parçalayan doğal bir enzim olan PDE4 üzerinde de inceleme yapıldı.

Araştırmacılar, PDE4 aktivitesinin baskılanması durumunda daha fazla nöronun uzun süreli yanıt verdiğini gözlemledi. Bu durumun, GLP-1 ilaçlarının oluşturduğu kilo verme sinyalinin daha uzun süre aktif kalmasına katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

NIDDK kıdemli araştırmacılarından ve çalışmanın ortak yazarlarından Michael Krashes, hücrelerin verdiği yanıtların "ya hep ya hiç" şeklinde olmadığını, farklı düzeylerde değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Bulguların klinik etkileri için daha fazla araştırma gerekiyor

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların gelecekte GLP-1 ilaçlarının etkisinin daha uzun süre korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte araştırmanın önemli bir sınırlılığı da bulunuyor. Ekip, fare beyni dokusunu yalnızca birkaç saat boyunca gözlemleyebildi. Araştırmacılara göre daha uzun süreli incelemeler, semaglutid ve benzeri ilaçların beyin üzerindeki etkilerinin haftalar ve aylar içindeki seyrini daha net ortaya koyabilir.

Çalışmada elde edilen bulguların, insanların tedavi süreçlerine nasıl yansıyacağı konusunda ise henüz kesin bir sonuca varılmadı.

