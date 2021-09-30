​Pandemide kıymeti arttı​

MUHAMMED KURTAR

Sonbaharla birlikte kış sofralarını süsleyecek turşu hazırlıkları da hızlandı. Turşusuyla ünlü Çubuk’ta üreticiler turşu kurmanın püf noktalarını anlattı. Pandemi ile birlikte turşu tüketiminin arttığını ve en çok sipariş alınan dönem olduğunu söyleyen Nasibe Atlı, “Bu dönemde Türkiye’ye açıldık” dedi. Atlı, turşunun hazırlanışını da anlattı.

BİR BARDAK KURALI

“Malzemeler kaliteli olmalı” diyerek söze başlayan Atlı, şöyle devam etti: “Turşu yaparken elma sirkesi seçilmeli. Malzeme alırken taze ve çıtır olmasına dikkat etmeliler. Tuz ve sirke oranı önemli. 5 kilogramlık turşu kurarken, bir bardak kuralını uyguluyoruz. Bir su bardağı sirke koyarken bir su bardağı tuz koyuyoruz.”

Atlı “Turşuların üzerinde belli bir süre beyaz bir tabaka oluşuyor. Buna ‘barlanma’ deriz. Barlanma turşunun doğal, kimyasal olmayan, hormonsuz malzemeler ile kurulduğunu gösterir.” ifadelerini kullandı.

HER TURŞU MEVSİMİNDE

Atlı, “Salatalık turşusu temmuzun 10’undan itibaren başlıyor eylülün ilk haftası sona eriyor. Lahana, eylül ayında başlar eylül ayının sonlarına doğru son bulur. Karnabahar ve mor lahana turşusu ise kışın kurulur.” şeklinde konuştu.

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