Hayat Patatesbot
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Patatesbot

Güney Kaliforniya merkezli Miso Robotics adlı teknoloji şirketi, patates kızartmasını hem daha hızlı hem de daha lezzetli yaptığını iddia ettiği Flippy 2 adlı robotu tanıttı.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Patatesbot
​Patatesbot

Kızarmış patates, atıştırmalık denince günün her saati yiyebileceğimiz zararlı bir alışkanlık! Özellikle fastfood kültürünün ve zincirlerinin yaygınlaşmasıyla, menülerin vazgeçilmezi haline gelen patates kızartmaları için artık robot şefler ocak başında olacak. Güney Kaliforniya merkezli Miso Robotics adlı teknoloji şirketi, patates kızartmasını hem daha hızlı hem de daha lezzetli yaptığını iddia ettiği Flippy 2 adlı robotu tanıttı. Büyük uzun metal kollarını, yapay zeka ve kameralar vasıtasıyla kontrol eden Flippy 2'yi, geliştirmek 5 yıl sürdü. Patatesbot, aynı zamanda farklı yemekleri de pişirebiliyor.

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