Protein tozu kullananlar dikkat: Böbrek hastalığı riski olanlar için kritik uyarı

Proteinin kas yapımı, bağışıklık sistemi ve birçok hayati süreç için temel bir yapı taşı olduğunu belirten OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç, özellikle spor yapan bireylerde kas onarımı ve gelişimi için yeterli protein alımının büyük önem taşıdığını, ancak protein takviyelerinin aşırı kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Protein tozu kullanmadan önce mutlaka hekimlere danışılması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç, “Protein tozları, yoğun egzersiz sonrası kasların toparlanmasına yardımcı olabilir. Günlük protein ihtiyacını her zaman dengeli öğünlerle karşılamak mümkün olmayabilir; bu nedenle yoğun tempoda yaşayan bireyler için pratik bir alternatif sunar. Ayrıca protein, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne katkı sağlayabilir. Ancak burada miktarın doğru ayarlanması gerekir. Toplumda protein tozlarının yalnızca vücut geliştirmecilere yönelik olduğu düşünülmektedir. Oysa protein tozları, yalnızca sporcular için değil, protein ihtiyacı artmış olan yaşlı bireyler veya vegan beslenen kişiler için de kullanılabilir” diye konuştu.





‘DAHA FAZLA PROTEİN ALMAK KAS GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAZ’

Kas gelişimi için yeterli protein alımının, yeterli beslenme ve düzenli egzersizle birlikte yürütüldüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, “Normal böbrek fonksiyonlarına sahip bireylerde protein tozlarının genellikle güvenli olduğu bilinmektedir. Ancak böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı protein alımı böbrekler üzerinde ek yük oluşturabilir. Bu nedenle böbrek hastalığı riski taşıyan bireylerin protein tozu kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerekir. Daha fazla protein almanın kas gelişimini hızlandıracağı düşüncesi de doğru değildir. Vücudun bir seferde kullanabileceği protein miktarı sınırlıdır. Fazla alınan protein kas yapımına katkı sağlamaz; enerjiye çevrilebilir ya da depolanabilir. Kas gelişimi için yeterli protein alımı, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz birlikte yürütülmelidir. Tüm protein tozlarının aynı olduğu düşüncesi de yanlıştır. Whey, kazein, soya, bezelye ve yumurta proteini gibi farklı türler bulunmaktadır. Protein türü seçimi, bireysel ihtiyaçlara ve intoleranslara göre yapılmalıdır. Örneğin laktoz intoleransı olan bireylerde bitkisel proteinler daha uygun olabilir” ifadelerini kullandı.





‘PROTEİN TOZLARI, DOĞRU MİKTARDA VE BİLİNÇLİ KULLANIMDA KATKI SAĞLAR’

Protein tozlarının tek başına kilo aldırdığı bilgisinin doğru olmadığını belirten Dr. Kılıç, şöyle konuştu: