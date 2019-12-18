Rafadan Tayfa'nın göz Göbeklitepe'de

Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa’nın yeni macerası, “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” 27 Aralık’ta sinemalarda olacak. İstanbul’un bir yakasından Şanlıurfa’ya uzanan macera dolu bir hikâyeyle meraklılarını sevindirecek olan Rafadan Tayfa, geçtiğimiz yıl Dehliz Macerası isimli sinema filmiyle tüm zamanların en iyi çıkışını yakalayan animasyon filmi olmayı başarmıştı. Bu seriyi ve yeni macerayı Rafadan Tayfa’nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan’la konuştuk.

Göbeklitepe

***

İsmail Fidan

GÖBEKLİTEPE’NİN İLK FİLMİ

Rafadan Tayfa TRT Çocuk’ta devam eden serisiyle on binlerce çocuğa ulaştı. Tayfa neden Göbeklitepe’ye gidiyor?

Dehliz Macerası kuşaklar arası köprü olmasını beklediğimiz bir projeydi. Gerçekten de böyle oldu ve iki değil, üç nesil arasında köprü kurdu. Nineler, dedeler, çocuklar, torunlar hep beraber filmi izledi. Marifet gerçekten samimiyetteymiş. Biz ikinci filmde Göbeklitepe’yi konu olarak seçtik. Çalışmalara başladıktan birkaç ay sonra Cumhurbaşkanımız 2019’u Göbeklitepe Yılı ilan edince filmimize denk gelmiş oldu. Film aynı zamanda Göbeklitepe hakkında yapılmış dünyadaki ilk film olma özelliğini de taşıyor.

Farklı dillere çevrilecek

Senaryosu hazır. Onu da 2021’de izleyicimizle buluşturmayı planlıyoruz. Film geçtiğimiz sene New York’ta da Toronto’da da alt yazıyla sayısız insana gösterildi. Ama biz Göbeklitepe’de İngilizce ve Almanca başta olmak üzere farklı dillere de çevirip tüm dünya çocuklarına bu filmi göstermek istiyoruz. Çünkü Göbeklitepe aynı zamanda ortak dünya mirası.

REKLAM

TANINMASINI İSTEDİK

Konu seçimini nasıl yaptınız?

İnsanlığın sıfır noktası bizim ülkemizin topraklarında yer alıyor. Tarih kitaplarının yeniden yazılmasını sağlayan bu keşfi kendi insanımızın yeterince bilmediğini fark ettik. Yurtdışında rastladığım insanların pek çoğu bu özel bölgeyi tanıyor. Ancak Türkiye’de maalesef Göbeklitepe yeterince tanınmıyor. İnsanlığın akışını değiştiren bu keşif üzerine bir film yaparak bilinirliğini arttırmak istedik.

Filmin konusu yine çocuklar üzerine mi kurulu?

Malum tayfamız İstanbul’un bir mahallesinde yaşıyor. Konumuz Göbeklitepe olunca çocukların bir yolculuk yapması gerekti ve onları trenle başlayan bir maceraya çıkardık. Akın’ın mektup arkadaşından aldığı bir gizemli bir sini nedeniyle yola çıkıyorlar. Tabii hepsinin motivasyonu farklı. Akın mektup arkadaşını bulmak isterken Hayri bir ciğer yemek için hevesleniyor. Mert ise Göbeklitepe’yi merak ediyor. En kritik anda ise Kuşçu Baba ve kuşları ortaya çıkıyor. Çocuklar bu film vesilesiyle Göbeklitepe ile tanışacak.

Aslında sadece çocuklar değil yetişkinler de öğrenecek. Yetişkinlerin de gözünü kırpmadan izleyecekleri bir macera var. Büyük küçük herkesin izleyeceği, tarihin yeniden yazılmasına şahitlik edecekleri bir film oldu. Bunun büyük bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum.

Rafadan Tayfa’yı çocuklar çok seviyor. Nedir alametifarikası?

Rafadan Tayfa’daki kahramanlarımızın hepsi yaşayan karakterler. Kamil benim babam, Saadettin Usta gerçek ustam, Basri kayınpederim, Akın dayımdan ilham alarak oluşturduk. Aynı şekilde hikâyalerin çoğu da yaşanmış hikayeler. Bizim çocukluğumuzu, o yılları anlatıyoruz. Herkes uzaydan, süper güçlerden bahsetmemizi beklerken biz, bizi bize anlatmak istedik. Bugün Türkiye’nin nefesini tutup 27 Aralık’ı beklediğini görüyoruz. Bu gerçekten doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.