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Hayat RTÜKten Sayıştayın 2019 yılı raporlarına ilişkin iddialarına yanıt Hiçbir derneğe, vakfa ya da STKya bağışta bulunulmadı
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RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporlarına ilişkin iddialarına yanıt: Hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya bağışta bulunulmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Kamuoyunun Dikkatine' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. Herkesin bildiği üzere devlet memurlarının yemek ödemeleri, eskiden beri bu bütçe kodunda gösterilerek muhasebeleştirilmektedir" denildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

RTÜK'ün Twitter hesabından 'Kamuoyunun Dikkatine' başlığıyla yapılan açıklamada, Sayıştay'ın RTÜK ile ilgili 2019 yılı raporlarına ilişkin iddialara yanıt verildi.

  • İddialara ilişkin söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
  • "Bazı basın ve yayın organlarında Sayıştay raporlarından hareketle RTÜK'ün 2019 hesaplarına dair bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış haberlere yer verilmiştir. Bahse konu haberlerde, raporda geçen 'kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler' karşılığı olarak ödenen 700 bin liralık tutarın, bir kısım kuruluşlara yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Kamu giderleriyle ilgilenen herkesin bildiği üzere devlet memurlarının yemek ödemeleri, eskiden beri bu bütçe kodunda gösterilerek muhasebeleştirilmektedir. RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır."

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