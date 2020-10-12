RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporlarına ilişkin iddialarına yanıt: Hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya bağışta bulunulmadı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Kamuoyunun Dikkatine' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. Herkesin bildiği üzere devlet memurlarının yemek ödemeleri, eskiden beri bu bütçe kodunda gösterilerek muhasebeleştirilmektedir" denildi.

Haber Merkezi 12 Ekim 2020, 11:56 Son Güncelleme: 12 Ekim 2020, 12:03 DHA