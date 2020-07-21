Rumları lakaplarla devre dışı bıraktık: Kıbrıs Barış Harekatı pilotu Karakuş Yeni Şafak'a konuştu

Kıbrıs Barış Harekatı’na pilot olarak katılan emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, harekatın 46’ncı yıl dönümünde Yeni Şafak’a konuştu.

Karakuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin parola defterinin çalınarak Rumlara verildiğini söyledi. Karakuş, “Defterin nasıl çalındığını daha sonraki araştırmalarımızda da öğrenemedik. O zamanki değerlendirilmeler Amerikalıların yaptığı yönündeydi” dedi. 25. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil İbrahim Fırtına’nın ‘Alçalmadan Yükselenler’ kitabında bunu açıkladığını belirten Karakuş, şunları anlattı:

HAYAT Kıbrıs Barış Harekatı'na dair çok özel fotoğraflar: Türk askerleri sevgi gösterileriyle karşılandı

DENİZE ÇIKIŞIMIZ BİLE YOKTU

Harekat için karadan çıkartma, havadan indirme, helikopterlerle kara birliklerini taşıdık. Bütün bu taşınan birliklerin, çıkarılan kuvvetlerin Rum ve Yunan kuvvetlerini yenebilecek gücü alabilmesi için aynı zamanda hava desteğine ihtiyaç vardı. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı başlamadan önce Ada’nın yüzde 80’ine Rumlar sahipti. Türkler belirli konumlara çekilmek zorunda kalmışlardı. Yaklaşık 10 bölgede 7-8 köy birleşerek Rumlara karşı koyabilmişlerdi.

HAVA DESTEĞİ ŞARTTI

Rumlar 1963’te katliam yaptılar, 1964’te soykırım yaptılar ondan sonra da olaylar devam ediyordu. Bizim denize bile çıkış yerimiz yok. Çıkış yerimiz olmadığı için Türklere yardım gizli yerlerden yapılıyordu. Hem Rum hem de Yunanlılardan oluşan 35 bin kişilik kuvvetleri vardı. Çıktığımızda hava kuvvetleriyle desteklenemezse kara kuvvetlerimizin işi çok zor olabilirdi.”

FOTOĞRAF 22 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar. Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bulunan yavru vatanın kurtuluşuna dair tarihi diğer fotoğraflar ise şunlar: Zırhlı birliklerin ilerleyişinin yer aldığı fotoğrafta Türk askerlerinin Gazimağusa'ya girişleri ve halkın sevgi gösterileri. Fotoğrafta harekat kararının ardından birliklerin güneye sevki, hava unsurlarının hazırlıkları ve komandoların uçaktan atlayışları yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar: MSB ve Genelkurmay Başkanlığı arşivinden çıktı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılında unutulmaz kareler gün yüzüne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabında harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu dört kare yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatına ait dair tarihi tüm fotoğrafları haberimizde görebilirsiniz.



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TÜRKÇE BİLEN RUMLAR TELSİZLERDEYDİ

Her türlü malzeme, askeri techizat ve asker sayısı bakımından Yunanlılarla birlikte üstünlüğün karşı tarafta olduğunu belirten Karakuş, “Hava kuvvetleri uçaklarını karadan yönlendirerek düşmana bomba atılmasını sağlayacak 5 hava irtibat subayı vardı. Dost düşman ayrımını bu şekilde yapıyorduk. Parola yarım saatte bir değişiyordu. Türkçe bilen Rumlar telsizlerin başına geçerek pilotlarımızı kandırmaya çalışıyorlardı. Türk pilotlar düşman üzerine rahatlıkla bomba bırakacakken kitap çalındığı için zorlanıyorlardı” dedi.

SESLERİNİ TANIDIK

Çalınan deftere rağmen şanslarının yaver gittiğini söyleyen Karakuş, şöyle devam etti:

“Bizim şansımız pilotlarımızın çoğu 1960 ve 1970 arası Harp Okulu mezunlarıydı. Burada müşterek anılarımız devreye girdi. Hava Harp Okuluyla, askeri hava lisesi İzmir’deydi. Ben 1959 yılında askeri liseye girmiştim. 1960 yılından 1967 yılına kadar olan öğrencileri tanıyoruz. Telsiz konuşmalarında seslerimizi tanıdık. Bir arkadaşımızın lakabı yamyam, diğeri polisti. Birininki kaynanaydı, herkes birbirini tanıdığı için Rumlar araya girse de bir başarı elde edemediler.

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FOTOĞRAF 26 Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 20 Temmuz 1974'de bir M 47 tankı ve mürettebatı. 17 Ağustos 1974'de Girne plajı'nda Türk Askerinin denizden taarruzu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatında 20 Temmuz 1974'de paraşütçüler Girne Boğazı yakınlarında adaya indiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'den asker ve mühimmat nakleden helikopterler Kıbrıs semalarında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yapan F-100 savaş uçakları 14 Ağustos 1974'de Türkiye'deki üslerinde ikmal yapıyor. Kıbrıs Barış Harekatına katılan askeri birliklerin 20 Temmuz 1974'de askeri taarruzu. Türk askeri 17 Ağustos 1974'de Gaziveren'e giderken. Kıbrıs Barış Harekatına katılan Türk askeri Birlikleri 20 Temmuz 1974'de Hamitköy'de köylüler tarafından karşılandı. Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu. 22 Ağustos 1974 Magosa Askeri Harekat. 20 Ağustos 1974'de Gönyeli'de Rum Alay Karargahında bulunan harekat sandığından çıkan imha planları. 17 Ağustos 1974'de Girne semalarında Türk helikopteri. Kıbrıs Barış Harekatına katılan Türk Zırhlı Birlikleri 20 Temmuz 1974'de Hamitköyde. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Harekatı kapsamında 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs'a çıkarma yaptı. 7 Ağustos 1974'de Kırna Havaalanı'na helikopterlerin komondaları indirmesi. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk askerleri 20 Temmuz 1974'de Lapta ve Karava bölgesinde. 16 Ağustos 1974'de Girne Limanı'nda Türk askerlerinin taarruzu. 22 Ağustos 1974'de Magosa Askeri Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askeri birliklerin 20 Temmuz 1974'de denizden taarruzu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk Zırhlı Birlikleri 20 Temmuz 1974'de Girne'de. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan bir helikopteri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan bir pilot savaş uçağına biniyor. Kıbrıs Barış Harekatına katılan helikopter filosu 20 Temmuz 1974'de Kırna Havaalanında üstlendi. Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz 1920'de Lefkoşa'da Türk mevzileri yakınında BM Barış Gücü askerleri. 17 Ağustos 1974'de Kırna Havaalanına helikopterlerin komandoları indirmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Harekatı sırasında görev yapan C 47 tipi nakliye uçağı Kırna Havaalanında. 44 yıllık 'zafer' fotoğrafları: Kıbrıs'a böyle girdik Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçti. BiP'te paylaş

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YUNANLILARIN TAARRUZ ETMESİNİ ÖNLEDİK

Biz herhangi bir şekilde, herhangi bir kara birliğimize, hava kuvvetleri saldırmadan 2 bin civarında sortiyle Rum-Yunan güçlerini sıfırladık. Kara birliklerimiz de daha az zaiyat vererek bu harekatı başarılı bir noktaya ulaştırdık. 1974 yılında Eskişehir ve Balıkesir’de eğitim uçaklarındaydım. Bunlar hava savunma uçaklarıydı. Yunanlıların bize taarruz etmesini önleyen en önemli uçaklardı onlar. Yunanlılar Kıbrıs’a da uçak gönderemediler. Kara birliklerimize bir tane Yunan uçağı taarruz edemedi.”

Kıbrıs halkı bir vatana sahip oldu

Yılmaz Bora

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Mesut Günsev

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada’da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı’nın gazileri, harekatın Ada’ya barış ve huzur getirdiğini, Kıbrıslı Türklerin de can güvenliğini sağladığını anlattı.

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi Yılmaz Bora, Rumların 21 Aralık 1963’te, 48 saatte Kıbrıs Türkü’nü yok etmeyi ve Kıbrıs’ın tümünü kontrol altına almayı planladıkları Akritas Planı’nı uygulamaya koyduklarını söyledi. Lefkoşa’da başlayan saldırıların Ada geneline yayıldığını ifade eden Bora, Kıbrıs Türk halkının katliamlara karşı TMT önderliğinde, bir bütün olarak direndiğini kaydetti.

SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Bora, şöyle devam etti:

“TSK 20 Temmuz sabahı Ada’ya çıktı ve Rumlar kaçmaya başladı, 21-22 Temmuz’da Beşparmak Dağları geçildi, Lefkoşa ile irtibat kuruldu. Daha sonra Lefke ve Mağusa’ya yöneldi. Kıbrıs Türk halkının beklediği kuzeyden zafer güneşi doğmuş oldu. Harekat eğer yapılmasıydı Kıbrıs Türkü katledilecekti, tek bir Türk kalmayacaktı, aynı Girit misali. Bizim, ana vatanımızın desteğiyle KKTC’nin sonsuza kadar yaşayacağına inancımız tamdır.”

ÖZGÜRLÜĞÜN BAŞLANGICI

Gazi Emekli Amfibi Deniz Piyade Kıdemli Binbaşı Mesut Günsev ise 20 Temmuz 1974’ün, asil Kıbrıs Türk halkının direnişinin, Türk ordusu tarafından mühürlenerek özgür toprakların ele geçirilmesinin başlangıç tarihi olduğunu belirtti. Kıbrıs’a ilk adım atan amfibi deniz piyade alayının bir mensubu olduğunu belirten Günsev, “Harekatla Kuzey Kıbrıs halkı bir vatana sahip oldu” dedi.