Saç çıkarmak için kullandıkları ilaç kabusları oldu: Kullananların çocuklarında 'kurt adam' semptomları görüldü

İspanya'da "kurt adam sendromu" hızla yayılıyor. İspanyol sağlık yetkilileri, popüler bir saç dökülmesi ilacının bebeklerde 'kurt adam' sendromuna yol açarak bebeklerin tüylerle kaplanmasına neden olabileceği konusunda uyardı. 2023'ten bu yana Avrupa'da birçok vaka bildirilirken; yetkililer, yenidoğan bebeklerin, ebeveynlerinin saç uzamasını teşvik etmek için yaygın olarak kafa derisine uygulanan reçetesiz satılan minoksidil ilacını kullanmasından sonra bu duruma yakalandıklarını belirterek ebeveynlere uyarılarda bulundu.
İspanya'nın kuzeyindeki Navarra eyaletindeki Farmakovijilans Merkezi'nde görülen vaka kurt adam sendromunu yeniden gözler önüne serdi. Bu tuhaf vaka ilk olarak 2023 yılının Nisan ayında, bir erkek bebeğin iki ay boyunca sırtında, bacaklarında ve uyluklarında kıl çıkmasının ardından ortaya çıkmıştı.
Ebeveynlerin kullandığı ilaçlar çocukları etkiledi
Kurt adam sendromu
'Kurt adam sendromu', bir kişinin yüzünde, kollarında ve vücudunun diğer bölgelerinde 5 cm uzunluğa kadar anormal miktarda ince tüy uzamasına neden olur.
Kesin bir tedavisi yok
Reçetesiz satılıyor
Online sitelerde ile çoğu eczanelerde reçete gerektirmeden satılan ve Regaine marka adıyla pazarlanan Minoxidil, saç köklerine kan akışını sağlayarak, eski hücreleri bir araya getirip saç çıkaran cildin bir parçası haline geliyor.
Vaka sayıları hızla artıyor
İspanyol El Economista gazetesinin haberine göre, Avrupa'da minoksidil kullanımına bağlı olarak bebeklerde görülen 10 yeni 'kurt adam sendromu' vakası daha tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu ebeveynin minoksidil almayı bırakmasıyla semptomlar azaldı.
Farmakovijilans Merkezi, ilaca maruz kalan çok küçük bebeklerin kalp ve böbreklerinde hasar riski olabileceği uyarısında bulunarak daha önce yapılan çalışmaları örnek gösterdi. Daha önce yapılan araştırmalarda, yetişkin bir bireyin kafa derisine günde iki kez bir çay kaşığı kadar damlatıldığında bile kalp atışlarının hızlandığı, tuz ve su tutulumu sorunları yaşandığı ortaya çıkmıştı.
Yetkililer harekete geçti
Mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen bebeklerde 'kurt adam' belirtileri görülmüştü
Dönemin Sağlık Bakanı Maria Luisa Carcedo, hatalı partilerin, 'bu ilacı (minoksidil) omeprazol olarak işaretlenmiş bir kaba koyan ve eczanelere bu şekilde dağıtan' bir laboratuvardan geldiğini tespit ettiklerini söylemişti.