Saç çıkarmak için kullandıkları ilaç kabusları oldu: Kullananların çocuklarında 'kurt adam' semptomları görüldü

İspanya'nın kuzeyindeki Navarra eyaletindeki Farmakovijilans Merkezi'nde görülen vaka kurt adam sendromunu yeniden gözler önüne serdi. Bu tuhaf vaka ilk olarak 2023 yılının Nisan ayında, bir erkek bebeğin iki ay boyunca sırtında, bacaklarında ve uyluklarında kıl çıkmasının ardından ortaya çıkmıştı.





İspanyol sağlık yetkilileri, görülen vakanın ardından popüler bir saç dökülmesi ilacının bebeklerde 'kurt adam' sendromuna yol açarak bebeklerin tüylerle kaplanmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

Ebeveynlerin kullandığı ilaçlar çocukları etkiledi

Yetkililer, yenidoğan bebeklerin, ebeveynlerinin saç uzamasını teşvik etmek için yaygın olarak kafa derisine uygulanan ve reçetesiz satılan minoksidil ilacını kullanmasından sonra bu duruma yakalandıklarını belirtti.









Kurt adam sendromu

'Kurt adam sendromu', bir kişinin yüzünde, kollarında ve vücudunun diğer bölgelerinde 5 cm uzunluğa kadar anormal miktarda ince tüy uzamasına neden olur.

Kesin bir tedavisi yok

Tıbbi adı hipertrikoz olan bu hastalığın kesin bir tedavisi maalesef bulunmuyor. Kişiler tıraş, ağda veya kılları kısarak semptomları kontrol altına almak zorunda kalıyor.

Reçetesiz satılıyor

Online sitelerde ile çoğu eczanelerde reçete gerektirmeden satılan ve Regaine marka adıyla pazarlanan Minoxidil, saç köklerine kan akışını sağlayarak, eski hücreleri bir araya getirip saç çıkaran cildin bir parçası haline geliyor.

İngiltere'de Regaine markası altında pazarlanan Minoxidil, yüzde iki veya beş oranında köpük veya sıvı formda satılıyor.

Vaka sayıları hızla artıyor

İspanyol El Economista gazetesinin haberine göre, Avrupa'da minoksidil kullanımına bağlı olarak bebeklerde görülen 10 yeni 'kurt adam sendromu' vakası daha tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu ebeveynin minoksidil almayı bırakmasıyla semptomlar azaldı.





Farmakovijilans Merkezi, ilaca maruz kalan çok küçük bebeklerin kalp ve böbreklerinde hasar riski olabileceği uyarısında bulunarak daha önce yapılan çalışmaları örnek gösterdi. Daha önce yapılan araştırmalarda, yetişkin bir bireyin kafa derisine günde iki kez bir çay kaşığı kadar damlatıldığında bile kalp atışlarının hızlandığı, tuz ve su tutulumu sorunları yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Yetkililer harekete geçti

Navarra Farmakovijilans Merkezi'nin raporunda, minoksidilin ebeveynlerden bebeklerine cilt veya ağız yoluyla geçmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İlaç doğrudan cilde uygulandığı için, bebek, ilacı uygulayan ebeveyninin başını veya ellerini emmeye veya çiğnemeye çalıştığında ilaca maruz kalabilir. Bu olayların ardından yetkililer harekete geçti. Artık Avrupa'da satılan minoksidilin ambalajında ​​bebeklerde hipertrikoz riski konusunda uyarılar yer alacak ve kullanıcıların ilacın uygulandığı bölgelerde küçük çocuklarla temastan kaçınmaları tavsiye edilecek.

Mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen bebeklerde 'kurt adam' belirtileri görülmüştü

İspanya'da 2019 yılında saç dökülmesi tedavisi için kullanılan ilacın reflü ilacı şişelerine yanlışlıkla konulması sonucu en az 17 bebekte 'kurt adam sendromu' ortaya çıktı.





Çocuklara asit reflüye iyi geldiği düşünülen omeprazol adlı bir ilaç verildikten sonra vücutlarının her yerinde kıl çıkmaya başladı. Ancak yetkililer, yaptıkları inceleme sonucunda ilacın aslında minoksidil içerdiğini tespit etti.





Dönemin Sağlık Bakanı Maria Luisa Carcedo, hatalı partilerin, 'bu ilacı (minoksidil) omeprazol olarak işaretlenmiş bir kaba koyan ve eczanelere bu şekilde dağıtan' bir laboratuvardan geldiğini tespit ettiklerini söylemişti.

Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılıyor

Minoxidil, sosyal medya kullanıcılarının keşfetmesinin ardından bu yılın başlarında internette fırtına gibi esmeye başladı. İlacın savunucuları, haftada iki veya üç kez kullanıldığında kaş ve saç kıllarının uzamasını 'önemli ölçüde' iyileştirdiğini söylüyor. Ancak doktorlar, tedavinin bu amaçla kullanılmasının reçeteli olmadığı ve yanlış kullanıldığında saç dökülmesi gibi yan etkilere bile yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.







