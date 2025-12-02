Yeni Şafak
Sadakataşı Suriye’de 4 bin aileye gıda kolisi ulaştırdı

18:082/12/2025, Salı
Sadakataşı Derneği, Suriye’de yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Sadakataşı Derneği, Suriye’nin güney bölgelerinde yaşayan 4 bin aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı özgürleşen Suriye halkına acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek Dera ve Şam kırsalından Süveyda bölgesine göç eden ailelere gıda kumanyası ulaştırdı.

4 bin aileye gıda kolisi

Sadakataşı, Suriye’de yardım çalışmalarını sürdürüyor. Süveyda kırsalında bulunan Sadakataşı ekibi 4 bin aileye içerisinde un, şeker, çay, tuz, pirinç, sıvı yağ, konserve gıdalar, mercimek, bulgur ve salça bulunun gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

‘‘Bölgeye yardımlar sürecek’’

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Suriye’ye dernek olarak düzenli şekilde insani yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Bölgede bulunan ekibimiz ülkenin güneyinde yaşayan 4 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Suriye halkına yardım ulaştırmayı devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardım kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca SURİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 50 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

