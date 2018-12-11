Hayat Safadan dinleyecekçok hikayemiz var
KÜLTÜR SANAT

Safa’dan dinleyecek çok hikayemiz var

Peyami Safa’nın külliyatı tamamlanıyor! Uzun yıllardır baskısı olmayan “İstanbul Hikayeleri” Ötüken Neşriyat tarafından yeniden basıldı. Yazarın farklı mecmualarda yayımlanan diğer hikayeleri ise beş ana grupta kronolojik olarak toplanarak “Hikâyeler” adıyla önümüzdeki yıl okurla buluşacak.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
​Peyami Safa
​Peyami Safa

Roman, hikâye, piyes, fikir yazıları ve biyografi türünde verdiği eserlerle edebiyatımızın üretken kalemlerinden olan Peyami Safa’nın külliyatı tamamlanıyor. Ötüken Neşriyat, yazarın tüm kitaplarını orijinal halleriyle yeniden yayımlamak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Peyami Safa’nın “Server Bedi” takma adıyla yazdığı ve Cingöz Recai adını verdiği polisiye kitapları, 36 hikayeden oluşan ve uzun yıllardır baskısı olmayan İstanbul Hikayeleri ve farklı yayınlarda neşredilen öyküleri bugünün okuruyla buluşuyor. İlk etapta bir polisiye serisi olan, Göktürk Ömer Çakır’ın editörlüğünü üstlendiği, Erol Üyepazarcı, Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman, Banu Öztürk tarafından yayıma hazırlanan Cingöz Recai serisinden “Cingöz Recai’nin Harikulade Sergüzeştleri”, “Cingöz Recai Kibar Serseri”, “Cingöz’ün Esrarı” romanları yayımlandı. 12 kitap halinde planlanan serinin neşri, yaklaşık 1 yılda tamamlanacak.

Cingöz Recai’yi, ilk kez 1924’te Sühûlet Matbaası’nda basılan İstanbul Hikayeleri izledi. 36 hikayeden oluşan kitap Kasım 2018’de Ötüken Neşriyat tarafından basıldı. Kitap yayıma hazırlanırken 1924’teki ilk baskısı esas alındı. Elbette Peyami Safa’nın, yayımlanan bu hikâyeler dışında kalan hikâyeleri de var. Neredeyse 40 yıl önce yine Ötüken Neşriyat tarafından beş ana grupta kronolojik olarak toplanarak yayımlanan Hikâyeler isimli kitap da yayıma hazırlanıyor. Safa’nın uzun süredir arka planda kalan bu kıymetli eserlerini yayınevine sorduk.

40 YIL SONRA YENİDEN

Ötüken Neşriyat tarafından 1980’de basılan Hikâyeler isimli çalışma şimdi tekrar yayıma hazırlanıyor. Ayşegül Büşra Çalık’ın editörlüğünü üstlendiği kitap, yazarın 1913 tarihli ilk kitabı olan Bir Mekteblinin Hâtırâtı: Karanlıklar Kralı, Yirminci Asır Gazetesi’ndeki Asrın Hikâyeleri başlığı altında neşredilen hikâyeleri, 1923’te yayımlanan Siyah Beyaz Hikâyeler adlı kitabının tamamı, Ateş Böcekleri adlı hikâye kitabındaki hikâyeler ile Resimli Ay Mecmuası’nın Resimli Hikâyeler adıyla neşredilen hikâyelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştu. Bu şekilde bir araya getirilen hikâyeler şimdi yeniden dipnotlandırılarak yayıma hazırlanıyor. Kitabın 2019’un ilk çeyreğinde yayınlanması planlanıyor.

REKLAM
  • Vazife olarak gördük
  • Editör Çalık “Peyami Safa’nın romanlarına, fıkralarına, fikrî yazılarına hikâyelerine nispeten daha aşina olan okuyucuyu, bundan yıllar önce olduğu gibi şimdi yine onun hikâyeleriyle buluşturacak olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi. Çalık şöyle konuştu: “Safâ’nın hikâyeleri yayımladığımız ve yakında tekrar baskısını yapacağımız hikâyelerden ibaret değil elbette. Onun kısa hikâyeleri dışında bir de uzun hikâyeleri var. Bunlar da yayınevimiz tarafından yayımlanacak. Bütün bunları, bizlere harikulade eserler bırakmış Peyami Safa’ya karşı yerine getirilmesi gereken bir vazife, ödenmesi gereken bir borç sayıyoruz.”
/**/
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı

FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı

​Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' ayaklanması Türkiye'yi teslim alamayan üst aklı yeniden harekete geçirdi.
TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir

TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir

​'KKTC'de deniz üssü kurulması' fikri hayata geçiriliyor.
Sınırboyu gasp

Sınırboyu gasp

​PKK tünelleri yüzünden yüzlerce ev çöktü.
Geri adım attı

Geri adım attı

Macron: Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan edeceğim
Maceracıele verdi

Maceracıele verdi

​Murat Yeni itiraf etti Talha Uğurluel gözaltına alındı.
Koç'lagelen enkaz

Koç'lagelen enkaz

​Küme düşme hattına giren Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşanıyor.
ABD'ye Huawei misillemesi

ABD'ye Huawei misillemesi

​Çin, Apple'ın bazı modellerinin satışını yasakladı.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Brexit 2019'a kalıyor

Brexit 2019'a kalıyor

​İngiltere parlamentosunda oylama ertelendi.

Meclis'te gerginlik

Meclis'te gerginlik

​Bütçe görüşmeleri sırasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kritik görüşme yarın

Kritik görüşme yarın

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Kuvvetli yağacak

Kuvvetli yağacak

Marmara ve Karadeniz için uyarı yapıldı.
Profesöreitibar suikastı

Profesöreitibar suikastı

​35 yıllık akademisyen sosyal medyada linç edildi, sonra da görevinden alındı.

Seçimleri konuşmadık

Seçimleri konuşmadık

​Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.