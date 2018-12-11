Safa’dan dinleyecek çok hikayemiz var

Roman, hikâye, piyes, fikir yazıları ve biyografi türünde verdiği eserlerle edebiyatımızın üretken kalemlerinden olan Peyami Safa’nın külliyatı tamamlanıyor. Ötüken Neşriyat, yazarın tüm kitaplarını orijinal halleriyle yeniden yayımlamak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Peyami Safa’nın “Server Bedi” takma adıyla yazdığı ve Cingöz Recai adını verdiği polisiye kitapları, 36 hikayeden oluşan ve uzun yıllardır baskısı olmayan İstanbul Hikayeleri ve farklı yayınlarda neşredilen öyküleri bugünün okuruyla buluşuyor. İlk etapta bir polisiye serisi olan, Göktürk Ömer Çakır’ın editörlüğünü üstlendiği, Erol Üyepazarcı, Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman, Banu Öztürk tarafından yayıma hazırlanan Cingöz Recai serisinden “Cingöz Recai’nin Harikulade Sergüzeştleri”, “Cingöz Recai Kibar Serseri”, “Cingöz’ün Esrarı” romanları yayımlandı. 12 kitap halinde planlanan serinin neşri, yaklaşık 1 yılda tamamlanacak.

Cingöz Recai’yi, ilk kez 1924’te Sühûlet Matbaası’nda basılan İstanbul Hikayeleri izledi. 36 hikayeden oluşan kitap Kasım 2018’de Ötüken Neşriyat tarafından basıldı. Kitap yayıma hazırlanırken 1924’teki ilk baskısı esas alındı. Elbette Peyami Safa’nın, yayımlanan bu hikâyeler dışında kalan hikâyeleri de var. Neredeyse 40 yıl önce yine Ötüken Neşriyat tarafından beş ana grupta kronolojik olarak toplanarak yayımlanan Hikâyeler isimli kitap da yayıma hazırlanıyor. Safa’nın uzun süredir arka planda kalan bu kıymetli eserlerini yayınevine sorduk.

40 YIL SONRA YENİDEN

Ötüken Neşriyat tarafından 1980’de basılan Hikâyeler isimli çalışma şimdi tekrar yayıma hazırlanıyor. Ayşegül Büşra Çalık’ın editörlüğünü üstlendiği kitap, yazarın 1913 tarihli ilk kitabı olan Bir Mekteblinin Hâtırâtı: Karanlıklar Kralı, Yirminci Asır Gazetesi’ndeki Asrın Hikâyeleri başlığı altında neşredilen hikâyeleri, 1923’te yayımlanan Siyah Beyaz Hikâyeler adlı kitabının tamamı, Ateş Böcekleri adlı hikâye kitabındaki hikâyeler ile Resimli Ay Mecmuası’nın Resimli Hikâyeler adıyla neşredilen hikâyelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştu. Bu şekilde bir araya getirilen hikâyeler şimdi yeniden dipnotlandırılarak yayıma hazırlanıyor. Kitabın 2019’un ilk çeyreğinde yayınlanması planlanıyor.

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