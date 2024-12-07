Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci yeni sistemi anlattı: Antibiyotik payını azaltan aile hekimleri teşvik alacak

"Bu kadar büyük bir altyapıyla bu denli büyük bir dönüşümü yapabilecek kapasitemiz var, biz de bunu yaptık. Bunun çıktılarını çok kısa zamanda bütün Türkiye görecek. Bu başarı hepimizin, bütün aile hekimlerimizin bizimle aynı hedefe bakacağını ve bu sistemin başarılı olması için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Zaten 21 bin 600 aile hekimimiz hedeflerimize yönelik çalışmasını yürütüyor, vatandaşımızın sağlığına ekstra katkılar sunuyor. Bu tablo bizleri sevindiriyor"