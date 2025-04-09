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Sahte altınlara mihenk taşı bile işe yaramıyor: Sahte altın nasıl anlaşılır?

Sahte altınlara mihenk taşı bile işe yaramıyor: Sahte altın nasıl anlaşılır?

13:199/04/2025, Çarşamba
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Arşiv.

Piyasada sahte altın arttı. Kuyumcuların bile dolandırıldığı bu ortamda uzmanlar, yatırımcıyı korumanın yollarını anlattı.

Son dönemlerde sahte ya da ayarı düşük altın satışlarında artış yaşandı.


3 bin 800 TL'ye yükselen gram altın fiyatlarıyla piyasada sahtecilik de arttı. Sahtesi ve gerçeği arasındaki farkı anlamanın imkansız olduğu ortamda yatırımcıyı koruyacak yolları anlattı.


MİHENK TAŞI TESTİ

Kuyumcular altının sahte mi gerçek mi olduğunu kolay bir yöntemle anlayabiliyor.


Sahte altına mihenk taşı sürdüklerini dile getiren Kuyumcu Şevket Görgen, "Suyu vurduğumuzda sahte olan siliniyor" dedi.


Mihenk taşı

İŞE YARAMADIĞI DURUMLAR DA OLUYOR

Ancak bazen mihenk taşı testi de işe yaramıyor. Çünkü, dolandırıcılar teknolojiyi iyi kullanıyor.


Bu kez şüpheli altınlar "ayar evi" adı verilen laboratuvarlara yollanıyor.


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