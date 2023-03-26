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Hayat

Sahur sofrasına pratik tarifler

Oruç tutulurken yapılan sık hatalardan biri sahuru atlamak. Bu hafta sizler için, sahurda uyku düzeninizi sarsmayacak, mutfakta sizi oyalamayacak ve gün boyu tok tutacak sağlıklı yiyecek tarifleri sunuyoruz.

Ülkü Menşure Solak
04:00 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bizi bir Ramazan’a daha eriştiren Allah’a hamdolsun. Mağfiret, bereket ve nur ayı Ramazan, yaralarımızın sarılmasına, birliğimize ve iyiliğimize vesile olsun. Şüphesiz bu ay, hepimizin hissettiği gibi beraberinde eşsiz bir huzuru da getiriyor.

SAĞLIKLI YAĞLARIN OLDUĞU YEMEKLER TERCİH EDİN

Oruç, Allah’ın emri olduğu için yaptığımız bir ibadet olarak ruhumuzu sevaba yönlendirirken, bedenimizi de hastalıklardan koruyor, arıtıyor. Daha önce defalarca yazıldığı gibi artık bilim insanları da orucun, insan vücudunu toksinlerden arındırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve metabolizma yaşını aşağı çekerek bizi daha sağlıklı hale getirdiğini söylüyor. Muhakkak ki bu Rabbimizin bize verdiği bir başka ödüldür. Oruca bir eziyet ve zorluk olarak bakmayıp, ruhen ve bedenen bir arınma ve iyileşme hali olduğunu düşündüğümüzde Ramazan bizim için gerçek manasını buluyor. Elbette gün içinde çalışıyor veya okula gidiyor olmak, erken kalmayı gerektirdiğinden uykuya yenilip sahuru ihmal edebilmemiz mümkün. Fakat Efendimiz (sav) sahuru ihmal etmememiz gerektiğini buyuruyor ve onu “Mübarek gada” olarak isimlendiriyor. Sahurda bereket ve hayır vardır. Müslümanların dışında bazı dinlerde de oruç bulunuyor. Efendimiz’in (sav) buyurduğu üzere bizim orucumuzu diğerlerinden ayıran şeylerden biri de sahurdur. Sağlıklı bir sahur yemeği gün içinde bize yardımcı olacaktır. Ertesi gün aç kalacağım kaygısıyla, Anadolu beslenme kültüründe çok yaygın olan hamur işlerini bolca tüketmek, faydalı olan bir öğünü zararlı hale getirebilir. Bu yüzden sahurda karbonhidratlı gıdalar yerine, sağlıklı yağların ağırlıkta olduğu yemekleri tercih etmeliyiz. Yağ, insan vücudunda karbonhidrata göre çok daha uzun sürede sindirilir ve bu sebeple daha tok tutar. Sahur yemeklerini sebze meyve, protein kaynağı et, süt, yumurta ve ürünleri ile yağlardan oluşturmak bir yıl boyunca yıpranan bedenimizin onarılması için de çok faydalı olacaktır. Bugün, Ramazan ayının ilk pazar günü için, sağlıklı birkaç sahur yiyeceği tarifi vermek istiyorum. Allah oruçlarımızı ve bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Ramazan’ı maddi ve manevi anlamda en büyük fayda ile geçirmeyi bize nasip etsin. İyi pazarlar.

Zeytinli tavuk salatası

MALZEMELER:

* 2 tavuk göğsü l1 kase yeşil zeytin

* 7-8 kuru domates lKuru tatlı biber

* Bir avuç ceviz l1 bağ roka l1 fincan zeytinyağı l2 yemek kaşığı nar ekşisi

* 1 greyfurt l1 limon l1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyelim.

Kuru domates ve biberleri sıcak suyla yumuşayana kadar ıslatalım ve doğrayalım. Rokayı ellerimizle iri iri doğrayalım. Greyfurtu soyup doğrayalım.

Yeşil zeytinin çekirdeklerini çıkartalım Limon suyunu sıkalım. Bütün malzemeyi karıştırıp önce nar ekşisi , tuz ve limon suyuyla harmanlayalım. Ardından zeytinyağını ilave edelim. Servise hazırdır. Afiyet olsun.



#Sağlık
#Ramazan
#ibadet
#oruc
#sevap
18 dakika önce
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