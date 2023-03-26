Sahur sofrasına pratik tarifler

Oruç, Allah’ın emri olduğu için yaptığımız bir ibadet olarak ruhumuzu sevaba yönlendirirken, bedenimizi de hastalıklardan koruyor, arıtıyor. Daha önce defalarca yazıldığı gibi artık bilim insanları da orucun, insan vücudunu toksinlerden arındırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve metabolizma yaşını aşağı çekerek bizi daha sağlıklı hale getirdiğini söylüyor. Muhakkak ki bu Rabbimizin bize verdiği bir başka ödüldür. Oruca bir eziyet ve zorluk olarak bakmayıp, ruhen ve bedenen bir arınma ve iyileşme hali olduğunu düşündüğümüzde Ramazan bizim için gerçek manasını buluyor. Elbette gün içinde çalışıyor veya okula gidiyor olmak, erken kalmayı gerektirdiğinden uykuya yenilip sahuru ihmal edebilmemiz mümkün. Fakat Efendimiz (sav) sahuru ihmal etmememiz gerektiğini buyuruyor ve onu “Mübarek gada” olarak isimlendiriyor. Sahurda bereket ve hayır vardır. Müslümanların dışında bazı dinlerde de oruç bulunuyor. Efendimiz’in (sav) buyurduğu üzere bizim orucumuzu diğerlerinden ayıran şeylerden biri de sahurdur. Sağlıklı bir sahur yemeği gün içinde bize yardımcı olacaktır. Ertesi gün aç kalacağım kaygısıyla, Anadolu beslenme kültüründe çok yaygın olan hamur işlerini bolca tüketmek, faydalı olan bir öğünü zararlı hale getirebilir. Bu yüzden sahurda karbonhidratlı gıdalar yerine, sağlıklı yağların ağırlıkta olduğu yemekleri tercih etmeliyiz. Yağ, insan vücudunda karbonhidrata göre çok daha uzun sürede sindirilir ve bu sebeple daha tok tutar. Sahur yemeklerini sebze meyve, protein kaynağı et, süt, yumurta ve ürünleri ile yağlardan oluşturmak bir yıl boyunca yıpranan bedenimizin onarılması için de çok faydalı olacaktır. Bugün, Ramazan ayının ilk pazar günü için, sağlıklı birkaç sahur yiyeceği tarifi vermek istiyorum. Allah oruçlarımızı ve bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Ramazan’ı maddi ve manevi anlamda en büyük fayda ile geçirmeyi bize nasip etsin. İyi pazarlar.