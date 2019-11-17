Şalgam mevsimi

Aklımıza Adana ile yer eden şalgam aslında sadece içecek elde etmek için kullanılmıyor. C ve B vitaminleri açısından oldukça zengin, lif kaynağı şalgamın bir çok çeşidi var. Pazardan alacağınız bir kaç şalgam, yaprağıyla, köküyle öğünlerimizi şenlendirebilir. Özellikle balıkların yanında servis ettiğimiz salatalarda kullanılan bir kaç şalgam yaprağı, turşuya eklediğimiz bir kaç dal ya da doğrayıp turşusunu yaptığımız kökler, karaciğer, kalp damar sağlığı için bize destek olurlar. Elbette, bütün yiyecekler gibi haftada iki defa tüketmek ideal olanı. Şalgamı dünyanın diğer ülkelerinde yemeklerde de kullanıyorlar. Bugün bu tarifleri paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

ŞALGAM KÖFTESI

MALZEMELER

* 5 adet küçük şalgam

* 200 gram kaşar peyniri

* 50 gram tulum peyniri

* Bir kuru soğan

* 3 diş sarımsak

* Bir yemek kaşığı tereyağı

* Bir fiske tuz

* Bir fiske karabiber

YAPILIŞI

Şalgamı soyup bir parmak kalınlığında doğrayalım. Tereyağında hafifçe pişirelim. Kuru soğanı rendeleyelim. Sarımsakları ezelim. Kaşarı rendeleyelim. Soğan, sarımsak, kaşar ve tulum peynirini karıştıralım. Baharat ve tuzu ekleyelim, karıştıralım. Bir tepsiye pişirme kağıdını serelim. Şalgamı peynirli karışıma bulayıp tepsiye dizelim. 200 derecede 10 dakika pişirelim. Afiyet olsun. bir sosla servise alalım. Afiyet olsun.

ŞALGAM KIZARTMASI

MALZEMELER

* Bir büyük şalgam

* Bir fincan zeytinyağı

* Bir çay kaşığı tuz

* Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

* Bir çay kaşığı karabiber

* Bir kuru soğan

* Bir su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Şalgamı soyup parmak kalınlığında doğrayalım. Soğanı rendeleyelim, suyunu sıkalım, ayıralım. Zeytinyağı, soğan suyu, tuz, kırmızı toz biber, karabiberi karıştıralım. Şalgam dilimlerini bu karışıma bulayıp en az 2,3 saat dinlendirelim. Sıvı yağı derin bir kapta kızdıralım. Şalgam dilimlerini kızdırılmış yağda kızartalım. Ketçap, mayonez ya da istediğimiz bir sosla servise alalım. Afiyet olsun.



ŞALGAM PÜRESI

MALZEMELER

Bir şalgam

Bir baş sarımsak

Bir havuç

Bir fiske tuz

Bir fiske zerdeçal

Bir fiske kırmızı biber

Bir fincan zeytinyağı

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yarım demet yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

Şalgamı yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp haşlayalım. Havucu haşlayalım. Sarımsakların tepesini kesip tuz ve baharat ilave edelim, fırınlayıp (veya közde) pişirelim. Şalgamı, sarımsakları ve havucu bir arada püre haline getirelim, iyice karıştıralım. Bir tavada kızdırdığımız tereyağında püreyi bir kaç tur çevirelim. Yeşillikleri doğrayalım. Zerdeçal, kırmızı biber, zeytinyağı ve yeşillikleri ilave edip karıştıralım. Afiyet olsun.