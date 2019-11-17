Hayat Şalgam mevsimi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Şalgam mevsimi

Şalgam oldukça zengin bir lif kaynağı. Aklımızda Adana ilimiz ile yer etse de sadece içecek elde etmek için kullanılmıyor. Kızartması, köftesi ve püresi de masamıza gelebilir.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Şalgam
Şalgam

Aklımıza Adana ile yer eden şalgam aslında sadece içecek elde etmek için kullanılmıyor. C ve B vitaminleri açısından oldukça zengin, lif kaynağı şalgamın bir çok çeşidi var. Pazardan alacağınız bir kaç şalgam, yaprağıyla, köküyle öğünlerimizi şenlendirebilir. Özellikle balıkların yanında servis ettiğimiz salatalarda kullanılan bir kaç şalgam yaprağı, turşuya eklediğimiz bir kaç dal ya da doğrayıp turşusunu yaptığımız kökler, karaciğer, kalp damar sağlığı için bize destek olurlar. Elbette, bütün yiyecekler gibi haftada iki defa tüketmek ideal olanı. Şalgamı dünyanın diğer ülkelerinde yemeklerde de kullanıyorlar. Bugün bu tarifleri paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

  • ŞALGAM KÖFTESI
  • MALZEMELER
  • * 5 adet küçük şalgam
  • * 200 gram kaşar peyniri
  • * 50 gram tulum peyniri
  • * Bir kuru soğan
  • * 3 diş sarımsak
  • * Bir yemek kaşığı tereyağı
  • * Bir fiske tuz
  • * Bir fiske karabiber
  • YAPILIŞI
  • Şalgamı soyup bir parmak kalınlığında doğrayalım. Tereyağında hafifçe pişirelim. Kuru soğanı rendeleyelim. Sarımsakları ezelim. Kaşarı rendeleyelim. Soğan, sarımsak, kaşar ve tulum peynirini karıştıralım. Baharat ve tuzu ekleyelim, karıştıralım. Bir tepsiye pişirme kağıdını serelim. Şalgamı peynirli karışıma bulayıp tepsiye dizelim. 200 derecede 10 dakika pişirelim. Afiyet olsun. bir sosla servise alalım. Afiyet olsun.
  • ŞALGAM KIZARTMASI
  • MALZEMELER
  • * Bir büyük şalgam
  • * Bir fincan zeytinyağı
  • * Bir çay kaşığı tuz
  • * Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
  • * Bir çay kaşığı karabiber
  • * Bir kuru soğan
  • * Bir su bardağı sıvı yağ
  • YAPILIŞI
  • Şalgamı soyup parmak kalınlığında doğrayalım. Soğanı rendeleyelim, suyunu sıkalım, ayıralım. Zeytinyağı, soğan suyu, tuz, kırmızı toz biber, karabiberi karıştıralım. Şalgam dilimlerini bu karışıma bulayıp en az 2,3 saat dinlendirelim. Sıvı yağı derin bir kapta kızdıralım. Şalgam dilimlerini kızdırılmış yağda kızartalım. Ketçap, mayonez ya da istediğimiz bir sosla servise alalım. Afiyet olsun.
  • ŞALGAM PÜRESI
  • MALZEMELER
  • Bir şalgam
  • Bir baş sarımsak
  • Bir havuç
  • Bir fiske tuz
  • Bir fiske zerdeçal
  • Bir fiske kırmızı biber
  • Bir fincan zeytinyağı
  • Bir yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım demet yeşil soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • YAPILIŞI
  • Şalgamı yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp haşlayalım. Havucu haşlayalım. Sarımsakların tepesini kesip tuz ve baharat ilave edelim, fırınlayıp (veya közde) pişirelim. Şalgamı, sarımsakları ve havucu bir arada püre haline getirelim, iyice karıştıralım. Bir tavada kızdırdığımız tereyağında püreyi bir kaç tur çevirelim. Yeşillikleri doğrayalım. Zerdeçal, kırmızı biber, zeytinyağı ve yeşillikleri ilave edip karıştıralım. Afiyet olsun.
FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

Toplanan paralar hapisteki örgüt üyelerinin ailelerine gönderiliyor.
Ekonominin yüzde 55’ini o yönetiyormuş

Ekonominin yüzde 55’ini o yönetiyormuş

​Türkiye ekonomisinin yüzde 55'ini biz yönetiyoruz deyip borç istedi.
ABDyegüven yok

ABD'ye
güven yok

​İkili ilişkilerin sorgulandığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Teröre<br>19 milyon euro

Teröre
19 milyon euro

​Almanya FETÖ'nün projesine para akıttı.
50 öğretmen<br>evlat nöbetinde

50 öğretmen
evlat nöbetinde

Fatma Bingöl: ​Oğlum silah değil kalem tutmalıydı.
Yüzlerce<br>kişi sokağa indi

Yüzlerce
kişi sokağa indi

Fransa'da ​sarı yelekliler bir yılı doldurdu.
Libya'ya<br>gemi desteği

Libya'ya
gemi desteği

​Devletler arası anlaşma yolda.
Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar

Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar

​21 ton mandalina Bosna'ya giremedi.
Dünya borç<br>içinde yüzüyor

Dünya borç
içinde yüzüyor

​Küresel borç 250 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.
28 milyon çocuk aşılanacak

28 milyon çocuk aşılanacak

Menenjit ve kızamığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

İki gün arayla <br>ikinci kez yandı

İki gün arayla
ikinci kez yandı

Yangına 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti.
Tahran'a giriş-çıkış <br>yollarını kapattılar

Tahran'a giriş-çıkış
yollarını kapattılar

Benzin istasyonları ve polis araçlarını ateşe verdiler.
200 ton sahte <br>ilaç ele geçirildi

200 ton sahte
ilaç ele geçirildi

​Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte.
Vale görünümlü <br>değnekçi dehşeti

Vale görünümlü
değnekçi dehşeti

​Vale hizmeti almayanların araçlarına zarar verdiler.
Provokatör tutuklandı

Provokatör tutuklandı

Başörtülü kadına saldırıp hakaret etmişti.
Milyonlar kazandırıyor

Milyonlar kazandırıyor

​Elazığ'da yetiştirilip Avrupa'ya, Rusya'ya, Japonya'ya ve Çin'e satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.