Sanat dünyası Filistin halkıyla dayanışıyor

Her Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya İsrail askerlerinin yaptığı baskın haberleri gelir. Bu yıl da şaşmadı. Geçtiğimiz hafta yine Mescid-i Aksa bombalı ve kanlı saldırılara tanık oldu. Bütün Müslümanların lanet okuduğu bu saldırılara karşı yılın 12 ayı lanet okuyan ise bir sanat topluluğu var. Ankebut Tiyatro Topluluğu “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı oyunuyla sahneden Filistin halkının yanında olduğunu duyuruyor. Ankebut Tiyatro Topluluğu Kurucusu Nurdan Albamya İnce, Filistin halkına seslerini sahneden duyurarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söylüyor.

MERYEM EBU NAJMA’NIN DİRENİŞİNDEN ETKİLENDİM

Nurdan Albamya İnce, “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” oyununu geçen sene Ramazan ayında işgalci İsrail’in Gazze’ye saldırdığı haberlerini okuduktan sonra Filistinli Meryem Ebu Najma’nın direnişinden etkilenip bir şeyler yapmak isteği üzerine oyunu yazdığını söylüyor. “İnce, “Meryem Ebu Najma şu an 45’li yaşlarında Mescid-i Aksa’ya çok yakın mesafede 50 metrekarelik evi olan çok güzel bir hanımefendi. Ama bu hanımefendinin evi çok stratejik bir konumu olan bir yerde. Büyük ihtimalle bu hanımefendinin evine sahip olup altından Mescid-i Aksa’ya girmek istiyorlar. Bundan dolayı da bu eve sahip olmak istiyorlar. Kaç milyon dolarlar veriliyor ama Meryem Ebu Najma ‘Beni parayla kandıramazsınız, beni satın alamazsınız’ diyor ve asla evi satmıyor. Sonrasında Meryem Ebu Najma’ya manevi işkenceler yapmaya başlıyorlar. Elektriklerini kesiyorlar, kapısının önüne çöp döküyorlar, lahamlarını patlatıyorlar, sularını kesiyorlar... İnanılmaz bir direniş örneği gösteriyor. Haberlere konu oluyor. Ben de haberlerde gördüğümde inanılmaz etkilendim. Tek başına bir kadın nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Bu iman aşkından başka bir şey olamaz” diye anlatıyor.

Nurdan Albamya İnce.

ÜMMET OLARAK BİRLEŞMEMİZ GEREKİYOR

“Ülkemizde camilerin minberlerinden müezzinler insanlara yardım çığlığı atsa yardım çığlıklarıyla seslense ne hissederdik, ne yapardık? Büyük ihtimalle kalp krizi geçirirdik ya da ne yapacağımızı bilemez saklanır, olduğumuz yerde kalırdık” ifadelerini kullanan İnce, sözlerini şu şekilde sürdürüyor. “Geçtiğimiz akşamlar Filistin sokaklarında bunlar yaşandı. Bu duruma kör, sağır, dilsiz olmamız gerekiyor. Herkes kendi yapabildiği ölçüde bir şeyler yapmalı. Ben tiyatro yapabiliyorum. Bir komedi oyunu yapıp salonu kırıp geçirebilirdim. Bir dram oyunu yapmayı seçtim ki bir şey anlatayım. Yazarlar yazsın, çizerler çizsin, müzik yapanlar müzik yapsın, haber yapanlar haber yapsın. Hiçbir şey mi yapamıyorsunuz? Sabahtan akşama kadar dua edin.

Oyunda kurt ve tilki masalımız var. Bu masalın sonunda metafor olarak köylüleri Filistinli olarak gördük. Ülkelerindeki işgalcileri köylerinden atıp köylerine kavuşuyor. Bunu istiyoruz, bunun için de ümmet olarak birleşmemiz lazım.”

BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN

İnce, Filistin’deki arkadaşlarına Ramazan’dan önce “Ramazan geliyor korkuyor musunuz?” diye sormuş. Filistinli arkadaşları ise “Olacak olan olur” demişler. Filistin’deki arkadaşlarının işgal kuvvetlerinden korkmadıklarını hatta Filistinlilerin işgalci İsrail polisine karşı gülmelerinin gerçek olduğunu, göstermelik olmadığını söylüyor. “Gerçekten korkmuyorlar. Tek korktuğumuz şey yalnız kalmak diyorlar. Ümmetin bizi yalnız bırakmasından sadece korkuyoruz” dediklerini anlatıyor. İnce, ayrıca Filistin halkının Türkleri gördüklerinde mutlu olduklarını, yalnız kalmadıklarını hissettiğini söylüyor. “Bu olaylar her sene oluyor. Alışılmış bir şey demek istemiyorum” ifadelerini kullanan İnce, “Acıya alışılmaz, bu zulme alışılmaz ama gerçekten buna o kadar iman gücüyle sabretmiş durumdalar ki buna sadece sabır denebilir. Daha sağlam ayakta durmaları için onlara bir motivasyon gerekiyor. O da biziz. Türk milleti olarak onları yalnız bırakmamız gerekiyor. Çünkü bizi gördüklerinde kilitleniyorlar, sanki bir can suyu gibi geliyor onlara” şeklinde konuşuyor.

“Her sene ne yazık ki Filistin’de olaylar oluyor” diyen İnce, olayların Ramazan’da daha çok sosyal medyada yer bulduğunu söylüyor ve yılın 12 ayı Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü, Filistin’i hatırlamamız gerektiğinin altını önemle çiziyor ve ekliyor: “Gözümde şöyle bir görüntü canlanıyor: Filistinli murabıtlar Ramazan başlamadan önce Kudüs’ü yıkadılar, sonra etrafları güzelce süslediler. İnanılmaz bir Ramazan ruhu vardı. Kudüs’ü keşke hep öyle hatırlasak ve yılın 12 ayı mükemmel bir yermiş gibi hayal etsek ve bunun için dua etsek. İsteğim Filistin’in sesini yılın 12 ayı duyurmak ve yılın 12 ayı boyunca Filistin hakkında konuşmak. Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki vatandaşlarımızın kalbinde Filistin çiçekleri açtırmak.”

Tiyatro oyunundan elde ettikleri gelirin bir kısmını da Filistin’e bağışladıklarını dile getiren İnce, “Filistinli murabıtlara, Gazze’de evi yıkılanlara gönderiyoruz. Bu son zamanlarda deprem olaylarından dolayı AFAD’a gönderdik ama haziranda ve sonrasında oynayacağımız oyunlarımızdan sonra yine Filistin’e göndereceğiz” diyor. Ayrıca İnce, izleyicilerle birlikte Haziran ayında Kudüs’e gideceklerini söylüyor.











