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Hayat Sanatçı Celal Alın Filistine destek yayınları rekor kırdı
AKTÜEL

Sanatçı Celal Al'ın Filistin'e destek yayınları rekor kırdı

İşgalci İsrail'in Filistin'de müslümanları hedef aldığı saldırılar artarak devam ediyor. Saldırılara sosyal medyadan birçok tanınan isim tepki gösterirken 'Diriliş' dizisinde 'Abdurrahman Gazi' karakterini canlandıran Celal Al, Instagram hesabından yaptığı 'Filistin'e Destek' canlı yayınlarıyla bir rekora imza attı.

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Sanatçı Celal Alın Filistine destek yayınları rekor kırdı
Celal Al

Instagram'da yapılan yayınlara bir milyondan fazla kişi katılırken Filistin'e yapılan yardım kampanyalarına destek çağrısında bulunuldu. Kızılay ve Diyanet Vakfı üzerinden SMS ile Filistin'deki ihtiyaç sahipleri için çok sayıda yardım toplandı.

Celal Al'ın beş gündür yaptığı ve sabah saatlerine kadar devam eden yayınlara; Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Diyanet Vakfı Yetkilileri, Yeni Şafak İnternet Haber Müdürü Ersin Çelik, Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, İlahiyatçı İhsan Şenocak, Yazar Bekir Develi, Gazeteci Abdurrahman Uzun, Gazeteci Tuğrul Selmanoğlu, Tarihçi Ozan Bodur, Yazar Said Ercan, Sanatçı İkbal Gürpınar, Yazar Sevda Türküsev, Sanatçı Resul Aydemir, Sanatçı Yusuf Güney, Senarist Uğur Uzunok, Nilhan Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu, Nez Demir, Dilan Polat, Osman Bostancı ve bölgeden çok sayıda Filistinli aktivist katıldı.

Filistin'den katılan aktivistler canlı görüntülerle Mescid-i Aksa'da yaşananları aktarırken Türk kamuoyuna verdikleri destek için teşekkür etti.

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