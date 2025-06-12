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Sanatla direnen Filistinli kadınların hikâyesi

Sanatla direnen Filistinli kadınların hikâyesi

04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan iki kadın sanatçının hikâyesini anlatan etkileyici bir kısa belgesel filme imza attı.

KADEM Sanat tarafından hazırlanan kısa belgesel, Gazze ve Kudüs’te yaşayan iki genç kadın sanatçının hikâyesi üzerinden izleyiciyi duygusal ve vicdani bir yolculuğa çıkarıyor. “Bazı Hikâyeler Susturulamaz” sloganıyla yayınlanan belgesel, İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırıma sanatla direnen Emel Ebu Sibah ve Sadin Tavil’in yaşamlarına odaklanıyor. İlk gösterimi KADEM’in New York’taki Türk Evi’nde düzenlediği Sanatla Direnmek konulu programda yapılan film, KADEM’in sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

YIKIMIN GÖLGESİNDE SANATINA SARILIYOR

Gazze’de yaşayan Emel Ebu Sibah, yıkımın gölgesinde sanatına sarılan genç bir ressam. Sessiz direnişin bir sembolü olan Emel Ebu Sibah, “Görsel sanatçıyım, Gazze’de yaşıyorum ve 25 yaşındayım. Sanatı, ülkemi savunmak için bir silah olarak görüyorum” sözleri ile yaptığı çalışmaları anlatıyor. Belgeselin ikinci kahramanı ise Kudüs’te yaşayan 18 yaşındaki kanun sanatçısı Sadin Tavil. Melodileriyle izleyiciye ulaşan Tavil, “Zamanla müzik aracılığıyla daha pozitif bir şekilde mesaj verebileceğimi düşündüm. Mesajım: Tıpkı özgürlük gibi, burada güvenlik, eğitim ve yaşam olduğunu, bu yerden kimsenin sürgün edilmemesi gerektiğini anlatmak” ifadelerini kullandı.



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