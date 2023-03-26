Sanatseverleri tefekküre davet ediyoruz

Albaraka Türk’ün katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’ndaki ödüllü eserlerinin yer aldığı “İyilik Vakti” sergisi geçtiğimiz günlerde Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Özellikle ülkemizde yaşanan ve birçok bölgemizi etkileyen deprem felaketinin ardından gösterilen toplumsal dayanışmaya değinilen serginin bu yılki temasını infak ve yardımlaşma oluşturuyor. Ramazan ayı vesilesiyle yardımlaşmanın öneminin vurgulanması ile sanatın ve sanatçının desteklenmesi amaçlanıyor. Biz de Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak olan sergide ödüllü eserleriyle yer alan hattat Hanife Yiğit Alpaydın, Seyit Ahmet Depeler ve Fatih Özkafa ile konuştuk.

Prof. Dr. Fatih Özkafa.

Hanife Yiğit Alpaydın.

HERKES SEVDİĞİ ŞEYİ BAĞIŞLAYAMAZ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Fatih Özkafa, yaklaşık altı yıldır Albaraka Sanat Akademisi’nde hüsnü hat sanat dersleri veriyor. 30 yıldır sülüs-nesih, divanî, celî divanî ve ta’lîk yazılarını meşk eden Özkafa’nın 8 yıl önce celî ta’lîk ile üçüncü olduğu eseri bulunuyor. Eserinde Özkafa, “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe en yüksek ahlak seviyesine ulaşamazsınız. Ne infak ederseniz şüphesiz Allah bu yaptıklarınızdan haberdar” anlamını taşıyan ayeti kerimeyi yazmış. Özkafa, “İnsanlar bağış yapabilirler ama sevdikleri şeylerden bağışlamak çok zordur. Herkes sevdiği şeyi bağışlayamaz. En sevdiği eşyayı veremez. Bu etkileyici olduğu için bu ayeti tercih ettim” ifadelerini kullanıyor. Özkafa, “Depremzedeler için sanatçıların bir şekilde içlerinden gelen infaka katkıda bulunmak istediklerini hatırlatmak isteriz” diyor.

Seyit Ahmet Depeler.

RAMAZAN ZORDA OLANIN HALİNDEN ANLAMAYI TEŞVİK EDİYOR

Hattat Hanife Yiğit Alpaydın, 2014 yılına ait ve ikinci olduğu eseriyle sergide yer alıyor. Alpaydın’ın eserinde “Asaf’ın mıkdanını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan” beyiti yer alıyor. Alpaydın, “Asaf, Hz. Süleyman’ın bilge veziridir. Asaf gibi kıymetli bir vezirin kıymetini takdir edebilmek için Süleyman gibi ilim sahibi, hikmetli bir yönetici olmak lazımdır. Yani bir şeyin kıymetini hakkıyla takdir edebilmek için kişinin kendisinin de bir kıymetinin olması icap eder. Zira insan kendinde olmayan bir değeri başkasında göremez. O güzelliği evvela tanıyor olmalı ki görsün ve hakkıyla takdir etsin” diyor. Toplumda sıkıntıya uğramış olana yardım etme meğilinin refleks halini aldığını dile getiren Alpaydın, “Biz de bu anlamda sanatçılar olarak bu felaketi duyar duymaz elimizdeki en güzel eserleri bağışlayarak, yardım müzayedeleri düzenledik. Hattatların, kolaylıkla yardımı, infak etmeyi, merhamet etmeyi ifade eden ayetleri ve hadisleri güzel sözlerle eserlerine yazarak insanların gönüllerine ulaşma noktasında daha kestirme bir yolu var” diyor ve ekliyor: “Ramazan dinimizde ve kültürümüzde infak ayıdır. Ramazan ve oruç aynı zamanda sabır ve empatiyi, açın, yoksulun ve zorda olanın halinden anlamayı teşvik eder. Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Depremzedeler hâlâ büyük zorluklar ve sıkıntılarla mücadele ediyor. Sanatseverleri bu ve benzeri sergileri ziyaret ederek iyilik ve infak konusunda tefekküre davet ediyoruz.”

Sergide 2014 yılına ait birinci olduğu eseriyle yer alan hattat Seyit Ahmet Depeler, eserinde Celi divani hattıyla Bakara Sûresi 264. ayeti kerimeyi istiflediğini söylüyor. Depeler, hat sanatının haddi zatında mesajı içinde barından bir sanat olduğunu dile getiriyor. Depeler, “Hat sanatı muhatabına mesajı net bir şekilde ileten bir sanattır. Hat sanatının kaynağı Kur’an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin (sav) sözleri ve ibretli sözlerdir” diyor ve ekliyor: “Sayısız yardım müzayedeleri bedelsiz gönderilen sanat eserleri sanatseverlerin büyük teveccühüyle karşılandı. Toplanan tüm gelir AFAD’a bağışlanarak bölgedeki ihtiyaçları bir nebze olsun merhem olmaya çalışıldı ve devam ediyor. Ramazan ayı vesilesiyle bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini düşünüyorum.”







