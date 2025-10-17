'Sarnıç' Gülhane'de sanatseverlerle buluşuyor

Ressam Ali Emre’nin “Sarnıç” adlı kişisel sergisi, 18 Ekim 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul’daki Gülhane Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının deniz ve balık temalı eserlerinin yer aldığı sergi, Gülhane Sarnıcı’nın atmosferine özel olarak hazırlandı.

Küratörlüğünü M. Lütfi Şen’in üstlendiği sergide, sanatçının denizle kurduğu kişisel bağın izlerini taşıyan çalışmalar yer alıyor. Sergi süresince sanatçı konuşmaları, söyleşiler ve performanslar da düzenlenecek. Yüzyıllar boyunca suya ev sahipliği yapan tarihî sarnıcın taş duvarları arasında sergilenen eserler, mekânın belleğiyle sanatın buluştuğu özel bir deneyim sunuyor.





Gülhane Sarnıcı

Gülhane Parkı’nın içinde yer alan ve Bizans döneminde inşa edilen sarnıç, yaklaşık 5.–7. yüzyıllar arasında kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldı. Gülhane Parkı’nın gölgeli ağaçlarının altında, kalabalığın sesinden uzak, taşların arasında saklı bir mekân olan bu yer altı yapısı, hâlâ serinliğini ve sessizliğini koruyor.

Dikdörtgen planlı, 12 mermer sütunla taşınan kubbeli örtüsüyle günümüze ulaşan yapı, yüzyıllar boyunca suya ev sahipliği yaptı.

Osmanlı döneminde bir süre çeşme olarak kullanılan sarnıç, 20. yüzyılda keşfedilmiş, zaman zaman farklı işlevlerde kullanılmış ve son olarak 2023 yılında kapsamlı bir restorasyonla sergi ve etkinlik mekânı olarak yeniden düzenlendi. Yaklaşık on iki mermer sütunun taşıdığı kubbeler, zamanın izlerini üzerinde taşırken aynı zamanda bir yankı mekânı da oluşturuyor.

Günümüz ziyaretçileri için bu sarnıç, yalnızca bir arkeolojik kalıntı değil, aynı zamanda geçmişle bugün arasında kurulmuş gizli bir köprü görevi görüyor. Bugün “Gülhane Sanat” adıyla çağdaş sanat sergilerine, söyleşilere ve performanslara ev sahipliği yaparak, tarih ile güncel üretimin kesiştiği özgün bir buluşma noktası haline geldi.



