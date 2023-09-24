Şehir Rehberi





Cumhuriyet’in genç gururu İlyun Bürkev

Günümüzün en önemli piyanist ve pedagoglarından olan Prof. Pavel Gililov’un lisans öncesi ilk öğrencisi İlyun Bürkev’den Cumhuriyetimizin 100. yılında bir büyük başarı daha imza atıyor. Ülkemizin kıymetli genç piyanistlerinden olan ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde okuyan 14 yaşındaki bu genç yetenek, şimdi ise Almanya’nın en önde gelen orkestralarından biri olan Klassische Philharmonie Bonn ile gerçekleştireceği 11 konserlik bir turneyle müzikseverleri büyülemeye hazırlanıyor. 25 Eylül-24 Ekim 2023 tarihleri arasında, Almanya’nın en prestijli konser salonlarında gerçekleşecek turnede genç piyanist Beethoven’ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacak. Müzikseverler, İlyun Bürkev’in Almanya turnesindeki muhteşem performansını izleyerek Cumhuriyetin 100. yılında yaşanan bu gurur verici başarıya tanıklık edeceklerdir.

İslam iktisadı ve çevre konuşulacak

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği İslam iktisadı alanının uluslararası nitelikte prestijli etkinliklerinden olan İslam İktisadı Atölyeleri’nin on birincisi, 13-15 Ekim 2023 tarihlerinde “İslam İktisadı ve Çevre” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İslam İktisadı ve Çevre” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecek.

ZKSM yeni öğrencilerini bekliyor

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi (ZKSM) 2023-2024 Kültür Sanat Sezonu’na 25 farklı branştan oluşan kurslarla giriyor. Bağlama, çömlek, diksiyon, ebru, fotoğraf, gitar, halk oyunları, hüsn-i hat, kalemişi, kaligrafi, keman, kemençe, minyatür, ney, Osmanlı Türkçesi, piyano, rölyef, şan, temel resim, tezhip, tiyatro, ud, yağlı boya, yan flüt ve yazarlık dallarında verilecek olan kursların tamamı Zeytinburnu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. 8 Ekim 2023 tarihine kadar kayıtların devam edeceği kurslara, 15 yaş üzeri herkes Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nden ya da çevrimiçi olarak başvurabiliyor.

Çocuklar sanat akımlarını öğreniyor

Odunpazarı Modern Müze (OMM), çocuklar için soyut sanat, sanat tarihi ve sanat akımları gibi pek çok farklı konuyu odağına alan eğitim programlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. “İki Güneş Altında” sergisi sanatçıları ve önemli sanat akımları üzerinden katılımcılara yepyeni bir sanat perspektifi kazandırmayı amaçlıyor. 30 Eylül Cumartesi günü, 11.00-12.00 saatleri arasında düzenleyeceği “Sanat Akımları Seminerleri: Fovizm” atölyesi ile 7-10 yaş arası çocukları Empresyonizm, Ekspresyonizm ve Fovizm akımlarının öncü sanatçıları ve eserleriyle tanıştırırken, sanat tarihi bilgilerini zenginleştirerek yapıtları yorumlama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Çağdaş sanatın 19 genç temsilcisi

Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’nı gerçekleştirdi. 1020 başvuru alan yarışmada, jüri üyelerinin seçtiği 19 genç sanatçının eseri özel bir sergi ile Akbank Sanat’ta yerini alıyor. 14 Eylül-4 Kasım 2023 tarihleri arasında resim, heykel, fotoğraf, video ve enstalasyon gibi çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerini içeren eserler sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı ve yazar Ferhat Özgür’ün küratörlüğünde sunulan sergide, sanat ile felsefe arasındaki ilişkiyi ele alan ve Spinoza’ya saygıyla ünlü düşünürün ortaya koyduğu “Conatus” kavramı üzerinden öznel yorumlara dayanan eserler yer alıyor. Bu kapsamda sergi süresince Ferhat Özgür’ün öncülüğünde gerçekleşecek konuşma serisi de 3 farklı oturumla hem bu ilişkiye ve Spinoza’nın ‘Conatus’ kavramına hem de çağdaş sanatın mevcut durumuna ışık tutacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile sezon açılıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2023-2024 sanat sezonuna, 27 Eylül akşamı, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nun etkileyici atmosferinde seçkin bir repertuvardan oluşan “Sezon Açılış Gecesi” ile başlıyor. Biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği “Sezon Açılış Gecesi”, 30 Eylül akşamı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılış etkinliği olarak bir kez daha Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluşacak.

Ünlü trompet sanatçısı Chris Botti’den “Vol. 1”

2013’te “Yılın En İyi Pop Enstrümantal Albümü” kategorisinde Grammy ödülü kazanan Amerikalı trompet sanatçısı Chris Botti, 10 yıl aradan sonra çıkaracağı “Vol. 1” albümü ile geri dönüyor. “Vol 1.” albümünün 18 Ağustos’ta yayınlanan ilk teklisi Old Folks’dan sonra; Chet Baker, Frank Sinatra ve Miles Davis gibi isimler tarafından da icra edilmiş “My Funny Valentine”ın Botti’ye ait yepyeni bir versiyonu da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Süleyman Saim Tekcan’ın atları Fatih’te şahlanıyor

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın “At’Nağme” sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı’nda sergileniyor. Serginin Kadırga Sanat Galerileri’nde gerçekleştirilecek ayağı, Tekcan ve birçok sanatçının üzerinde çalıştığı “At’Nağme” adı verilen el yapımı kitabı merkezine alacak. Sergide sanatçının el yapımı kitabıyla birlikte yağlı boya tabloları ve gravür baskı tekniğiyle yapılmış eserleri görülebilecek. Tekcan’ın at heykellerinden oluşacak Yedikule Hisarı ‘At’Nağme’ sergisinde ise sanatçının mermer tozu, mermer el yontusu, küfeki taşı el yontusu ve bronz malzemeler kullanılarak yapılmış onu aşkın eseri görülebilecek. Fatih Belediyesi’nin Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı mekanlarında aynı anda ziyarete açılacak sergiler 24 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Cumhuriyet’in dev müzikali “1923”

Başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla hazırlıkları 18 ay süren geçtiğimiz sezon ilk kez sanatseverlerle buluşan “1923” müzikali 23-24 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM’de sezonu açıyor. Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluş hikayesini yeni kuşaklara eşsiz bir performans ve büyüleyici bir sahne tasarımıyla aktararak Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı yerli müzikal projelerinden biri olarak hayata geçirilen müzikalde izleyiciler görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkıyor.

Eğitimin yaşama yansımalar

Öğretmen Akademisi Vakfı, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) iş birliği ile Türkiye genelinde bir fotoğraf yarışması ve sergisi düzenliyor. Eğitime gönül vermiş herkesi, yaşamın her anında eğitimin yansımalarını fotoğraflamak üzere yarışmaya katılmaya davet ediyor. Yarışmaya katılım için son tarih 30 Ekim 2023.







