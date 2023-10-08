Şehir Rehberi

Türkçe şarkıları dünyaya sevdiren grup

Türk halk müziğinin çok sevilen şarkılarını saykedelik ve funk melodileriyle yeniden yorumlayarak müzik sahnesine yeni bir tür kazandıran ve 62. Grammy Ödülleri’nde En İyi Dünya Müziği kategorisine aday olarak gösterilen Altın Gün ilk kez Zorlu PSM sahnesine konuk oluyor. Türkçe müziğin en köklü eserlerine yaptıkları düzenlemelerle dans müzik sahnesine yeni bir soluk getiren grup, sevilen şarkıları ile 13 Ekim akşamı Zorlu PSM’de.

Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Kültür Yolu’nda

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin önemli duraklarından biri olan Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, festival kapsamında Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi’ni sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Kıymetli hat eserini kapsayan koleksiyon 15 Ekim tarihine kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda 10.00-20.00 arası saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Niloya arkadaşlarıyla Türkiye turunda

Ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, “Müzik Kutusu” adlı yeni müzikalde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Dün Ankara’da seyirciyle buluşan Niloya ve yakın arkadaşları Mete ile Tospik, hafızalara kazınan şarkılarının da yer aldığı “Müzik Kutusu” adlı sahne gösterisini çocuklar için sunacak. Niloya ve arkadaşları doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar verirken aynı zamanda eğlendirecek.

Mûsikimizin Seyri

Fatih Belediyesi ekim ayı etkinlikleri arasında Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Gönül Paçacı Tuncay ile Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün’ün ev sahipliğinde “Mûsikimizin Seyri” programını sanatseverlerle buluşturuyor. Program, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü, saat 19:30 Fatih Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’ten İzler Sergisi Türk İslam Eserleri Müzesi’nde

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler’ sergisi İstanbul’daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açıldı. Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve günümüze dair Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamid Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Millî Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşuyor. Fotoğraflar ve nesnelerle geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturacak; etkileşimli tahtalara, robotlara ve gelecek yüzyıllara uzanan eğitim yolculuğuna çıkmayı amaçlayan sergi 15 Ekim’e kadar görülebilir.

İki şehrin hikâyesi

Elaheh Kheirandish’in kaleme aldığı ve “Bir Bilim Çağında İki Şehrin Münazarası (750-1750)” alt başlığını taşıyan “Bağdat ve Isfahan”, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Odaklandığı farklı karakter ve anlatılarla oldukça büyülü bir roman olarak tanımlanabilecek kitap, aynı zamanda “bir biçimde gerçeğe tekabül etmeyen hiçbir satırının” bulunmayışıyla da son derece ayakları yere basan bir tarih anlatısı olarak karşımızda duruyor. Farklı bir okuma deneyimi sunan kitap, özünde İslâmi bilim çağının iki önemli merkezi olan Bağdat ve Isfahan şehirlerinin bilim serencamına odaklanıyor.

Pürsefa Hanı’nda “Pür-hayâl”

Gaziantep’in en güzel hanlarından biri olan Pürsefa Hanı, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) ve sanat danışmanları Yasemin Bay’ın genel sanat yönetmenliğinde iki sergiye ev sahipliği yapıyor. “Pür-hayâl” sergisinde Türk modern resminin ustalarından günümüzün dikkat çeken sanatçılarına zengin bir seçki sunulurken “…fakat kalbim seninledir” sergisindeki eserler ise aşk, inanç, adanmışlık, birlik ve beraberlik temaları etrafında kendine özgü bir dil kuruyor. Her iki sergi de 28 Ekim tarihine kadar izlenebilir.

Aşık Veysel senfoni ile buluşuyor

Anadolu’nun en önemli ozanlarından olan Aşık Veysel, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl tarafından projesi oluşturulan “Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” konseri ile sahneye taşınıyor. Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç’ın solist olarak yer aldığı konser, Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrası ile gerçekleştirilecek. Konserde ünlü ozan Aşık Veysel’in artık klasikleşmiş eserleri yorumlanacak. 2023 yılının UNESCO tarafından “Aşık Veysel Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle sanatçı Yavuz Bingöl’ün yıl boyunca tüm Türkiye’de “Veysel’siz 50 Yıl” konserlerinin devamı niteliğindeki konser 13 Ekim Cuma günü AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Çağdaş sanatın üretim, teşhir ve belgeleme serüveni

Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen uzun soluklu seminer dizileri, sanatçı Merve Ünsal yürütücülüğündeki “Çağdaş Sanatta Üretim, Teşhir ve Belgeleme Pratikleri” başlıklı beş haftalık etkinlikle devam ediyor. Çağdaş sanata içkin olan tanınma, aktarım, yorumlama ve tarihselleştirme süreçlerini çoğulcu bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlayan seminer dizisi, 10 Ekim Salı akşamı başlayarak beş hafta boyunca her Salı akşamı 19:00–20:30 saatleri arasında Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek.

Devrim Erbil Üsküdar’da ağırlanıyor

Türk resminin önemli ismi Devrim Erbil Sergisi, Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile Nevmekân Sahil’de açıldı. Açılışı yapılan sergiye sanat ve iş dünyasından yoğun bir ilgi oldu. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı sergi 24 Ekim’e kadar sanatseverlerle bulmaya devam edecek. Sergide, ünlü sanatçı Devrim Erbil’in son 20 yılda yaptığı İstanbul ve Anadolu temalı eserlerinden bir seçki yer alıyor.

Galaksinin en kapsamlı sergisi İSM’de

İstanbul Sinema Müzesi, sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergiye ev sahipliği yapıyor. İlk serisi 1977 yılında yayınlanan Star Wars yapımları ile paralel olarak ilerleyen Galaksinin Fanları Sergisi’ne dair konstrüksiyonlar ve eşsiz objeler, müzinin geçici sergi salonunda sıra dışı bir kürasyon yorumuyla sergileniyor. Sergi süresince film okumalarından Star Wars yapımlarının ve belgesellerinin gösterimlerine kadar birçok farklı etkinlik sinemaseverlere benzersiz bir deneyim olarak sunuluyor. Her yaştan Star Wars hayranını içine çekecek olan sergi, 1 Şubat 2024’e dek 4 ay boyunca İstanbul Sinema Müzesi’nde ziyaret edilebiliyor.







