Şehir Rehberi

Gerçekliğin içinde düşlerin kıyısında

Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’nin 7. edisyonu 13-17 Aralık tarihleri arasında Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde gerçekleşecek. 26 şehirde 38 üniversiteden yeni mezun 120 sanatçının gerçeklik ve düşlere dair yorumlarını sanatseverlerle buluşturacak olan BASE 2023’te resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş 130 eser yer alacak. Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi BASE’in bu yılki teması ise “Gerçekliğin İçinde Düşlerin Kıyısında”.





Boğaziçi Film Festivali’nde 11. yıl

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Boğaziçi Film Festivali, 9-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek “11. Boğaziçi Film Festivali” ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.





Mücadelenin şarkısı

İsveçli grubun "Leve Palestina" şarkısı tüm dünyada Filistin mücadelesinin sembolü haline gelerek, sosyal medyada ve meydanlarda söylenmeye başladı. İsrail'in 1967'de başlattığı savaş esnasında ülkesinden ayrılarak İsveç'e yerleşen Filistin-Nasıra doğumlu şarkı yazarı George Totari, eserin Filistin halkına faydası olması için elinden geleni yaptığını aktararak, Bu şarkıyı 50 yıl önce yazdım. Yavaş yavaş popüler hale geldi. Ben sadece şarkıyı besteledim ve insanlar, özellikle gençler bunu beğendi, tüm dünyaya yaydı" diyor.





Masal Masal Türkiye

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, 7 bölgeden Türk masallarının yöresel ağız ve İstanbul Türkçesiyle yer aldığı “Masal Masal Türkiye” cep telefonu uygulaması hazırladı. 2019’da başlayan Türk Masal Külliyatı Projesi kapsamında İslamiyet öncesi dönemden bugüne kadar Türkiye’ye ait masalları bir veri tabanında bir araya getirildi. Ayrıca bu proje ile Türk masalları ilk kez İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere yabancı dillere çevrildi. 6 binin üstünde masalı ilk kez bir araya getiren veri tabanına www.masal.gov.tr adresinden ulaşılabilir.





Tekfen Filarmoni Ali Nihat Gökyiğit’i anıyor

Tekfen Filarmoni, aralık konserlerini bu yılın başında kaybettiği kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’i iki özel konserle anıyor. Daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, Bulgar Liya Petrova ile seslendireceği Erich Korngold’un Keman Konçertosunu’nun ardından kemança, kanun, ud ve ney ustaları Mehri Arifqızı, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak ile Gökyiğit’in en sevdiği eserlerin icra edileceği konserde İstanbul ve İzmir’deki klasik müzik severler, unutulmaz bir geceye şahit olacak. 6 Aralık’ta İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 7 Aralık’ta ise İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek konserlerin biletleri, biletinial.com’da satışa sunuldu.





İşte sahnede “Bizim Renklerimiz”

Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından 30 Kasım Perşembe saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek olan “Bizim Renklerimiz “programında; canlı orkestra eşliğinde, sıla hasreti, aşkın yüceliği ve sevinçler türkülerle dile gelirken Devlet Halk Dansları Topluluğu; kuruluşundan bugüne kadar sergilediği, yörelerimize ait halk danslarının en seçkin örnekleriyle sahnede olacak.





Bir cihan devletinin tasfiyesi

Ketebe kasım kitapları arasında okuyucuyu selamlayan “Osmanlı’nın Tasfiyesi” 19. yüzyılın başlarından itibaren Batı’nın önde gelen mese-lelerinden biri olan Osmanlı’nın parçalan-masını konu ediniyor. Yazar Cengiz Yazoğlu, “Tanzimat”, “Meşrutiyet”, “Hürriyet” derken, İngiltere’nin başrolü oynadığı büyük bir planın uygulamaya konulması neticesinde Osmanlı Saltanatı ile Hilafetin tarih sahnesinden silinerek yerine, geçmişle bütün bağlarını koparmış yeni bir devletin kurulma hikâyesini bir tasfiye olarak ele alıyor.





Karagöz ile Hacivat İstanbul’u geziyor

Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yeni haftada yine birbirinden güzel etkinlikler çocukları bekliyor. Bu haftanın kültür sanat takviminde yer alan çocuk tiyatrosu “Karagöz İstanbul Gezgini”, Hacivat ile kadim dostu Karagöz’ün İstanbul’a gezmeye gelişini konu ediyor. İki kafadarın İstanbul maceralarının anlatıldığı tiyatro, 26 Kasım Pazar günü saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki farklı seansta minik izleyicilerini bekliyor.





Rafadan Tayfa’dan Hayrimatör

Türkiye’nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa yeni filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Serinin dördüncü filminde geçmişin ve geleceğin tam ortasında dev bir maceraya atılan kahraman-larımız, “Yüzyılın İcadı” olan dev robot Hayrimatör’ü kurtarmak için bir araya geliyor. Hayri, Kâmil, Akın, Sevim, Hale ve Mert’i bu kez hiç olmadığı kadar zorlu bir görev bekliyor. Filmin yönetmenliğini serinin diğer üç filmini de yönetmiş olan İsmail Fidan yapıyor. Senaryosunu ise Arzu Yurtseven kaleme alıyor. “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör”, 29 Aralık’ta vizyonda.





Fark Yaratan’a “özel ödül”

Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programı kapsamında, Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi alan öğrenciler tarafından seçilen bir proje de özel ödüle layık görüldü. Bu yıl dördüncü kez Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen Sabancı Üniversitesi Özel Ödülü sahibi, Sabancı Vakfı’nın 14. Sezon Fark Yaratanlarından “Körüz.Biz” projesi ile Murat Kefeli oldu.





Beş kuşak hattatı buluşturan sergi

Kadim kültürümüzün mihenk taşları olan Hüsn-i Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Çini ve Seramik sanatları sergisi Büyük Çamlıca Camii’nde görücüye çıkıyor. Tiryakiart Sanat Atölyesi’nin Ayten Tiryaki ve talebeleriyle birlikte üç yıldır hazırlandığı çalışmada tam 215 eser bulunuyor. Beş kuşak sanatkârın katılımıyla gerçekleşen serginin ziyaretçileri kadim sanatlarımızın zengin mirasıyla buluşuyor. Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu’ndan da birçok eserin bulunduğu sergi 17 Aralık tarihine kadar Büyük Çamlıca Cami Sergi Salonu’nda ziyaretçilerine açık olacak.



