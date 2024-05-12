Şehir Rehberi

Şehit Cambaz’ın hatırasıyla objektife bak

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın üçüncüsü için başvurular başladı. Yeni Şafak Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada, 4 temel kategoride verilecek ödüllerin yanında 2 özel kategoride de ödül takdimi yapılacak. Yarışmanın “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü” kategorisine ek olarak başvurunun olmadığı, Yeni Şafak Gazetesi tarafından seçilecek “Gazze Ödül” kategoride bulunuyor. Yarışma, 14 kişiye toplamda 800.000 TL ödül dağıtacak. Ödül töreni Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşecek. 7 Haziran’a kadar fotoğrafları kabul eden yarışmaya, https://mustafacambaz-fotografyarismasi.com/ adlı internet sitesinden başvurabilirsiniz.





Tabelanın tarihi Ankara’da canlanıyor

2000 yılından bu yana sektörü temsil eden Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), bir ilki gerçekleştirerek Gösteri”r” Geçmişten Günümüze Tabelalar Sergisi’ni ziyarete açtı. Geçmiş ve günümüz arasında bağ kurarak; tarihi, ekonomiyi ve sosyolojiyi tabelalar ile bir araya getirerek gözler önüne seren sergi, 19 Mayıs’a kadar Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde meraklılarını bekliyor.





Resimlerle Beykoz’dan Adalar'a

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox Salonu mayıs ayında da edebiyattan mimariye, operadan resme uzanan sohbetlere ev sahipliği yapıyor. RHM’nin programında bu ay Müzeler Haftası’na özel etkinlikler de yer alıyor. Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, 18 Mayıs Cumartesi 13.00’te müzenin “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergisinden hareketle katılımcıları “Resimlerle Beykoz’dan Adalara” doğru sanat dolu bir yolculuğa davet ediyor.





Cezeri’nin olağanüstü makineleri Rami’de

İstanbul’un tarih ve kültür mirasını aydınlatan Rami Kütüphanesi, Cezeri’nin olağanüstü makinelerine ev sahipliği yaparak ziyaretçilerini geçmişin ve geleceğin buluşlarıyla bir araya getiriyor. Cezeri’nin dönemindeki sanat ve bilim sentezini gözler önüne seren sergi, İstanbul Cezeri Müzesi’nin ürettiği makinelerin yanı sıra, Durmuş Çalışkan’ın uzun yıllara yayılan çalışmalarıyla gerçekleştirilen rekonstrüksiyonları da içeriyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi gösterdiği sergide Cezeri’nin hayal gücünü ve mühendislik dehasını yansıtan makineler, 26 Haziran 2024’e kadar Rami Kütüphanesi’nde meraklılarını bekliyor olacak.





Uçmak her çocuğun hayalidir

Küresel aktarma merkezi olarak her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği İGA İstanbul Havalimanı, çocuklara ithaf edilen anlamlı bir esere ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Mert Ege Köse’nin İGA İstanbul Havalimanı’ndaki 1.5 ton alüminyum atığı yeniden dönüştürerek yaptığı eser, çevre bilincinin önemini ve atıkların yaratıcılıkla yoğurularak sanata dönüştürülmesinin mümkün olabileceğini de simgeliyor. Sanatçının çocukların uçma hayalinden esinlendiği “Uçmak Her Çocuğun Hayalidir” isimli eseri Havalimanı’nın metro plaza katında görülebilir.





Osmanlı’dan bugüne “Gılaf-ı Reyya”

Parfüm şişelerinden buhurdanlık ve gülabdanlara, muhafaza sandıklarından sunum tablalarına, eski parfüm damıtma makinelerinden koku aparatlarına kadar geniş bir seçkinin içerisinde bulunduğu “Gılaf-ı Reyya: Osmanlı’dan Günümüze Koku Şişeleri” sergisi, Kuveyt Türk’ün katkılarıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın Osmanlı dönemine ait kokuları odağına alarak oluşturduğu “Gılaf-ı Reyya: Osmanlı’dan Günümüze Koku Şişeleri” sergisinin danışmanlığını Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş, küratörlüğünü ise Beste Gürsü üstlendi. Koku deneyimle bölümünün de içinde yer aldığı sergi, 22 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.





Hakiki Hikâyeler

Milli Reasürans Sanat Galerisi, Hasan Deniz tarafından hazırlanan yeni sergisi “Hakiki Hikâyeler” ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Hasan Deniz, 2014 yılında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde açtığı Alte Liebe isimli ilk sergisinin ardından 10 yıl sonra Hakiki Hikâyeler ile izleyenlerin karşısına çıkıyor. Hakiki Hikâyeler, fotografik göstergeleri ve teknikleri kullanarak bir yönüyle kurmaca diğer yönüyle ise tamamen “gerçek” bir yaşamın, kişisel hikâyelerin izlerini taşıyor. Sergi, 14 Haziran 2024 tarihine kadar görülebilir.





Osmanlı’nın kent ölçekli ilk elektrik santrali

Ameli Elektrik Dergisi, kuruluşunun 100. yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Paribu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında dijital restorasyon ile günümüze taşıyor. Enerji Müzesi’nde açılan “100. Yılında Ameli Elektrik Sergisi” Silahtarağa Arşiv’de muhafaza edilen dergi sayılarının restore edilmiş bir seçkisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Osmanlı’nın kent ölçekli ilk elektrik santrali olan Silahtarağa Elektrik Santrali’nin arşivine ait seçili materyaller bu sergi ile dijitalleşiyor. 24 Mayıs’a kadar açık olacak “100. Yılında Ameli Elektrik Sergisi” İstanbul’un elektrik yolculuğuna ışık tutuyor.





Çocuk haklarına ışık tutan rehber

İş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak amacıyla kızı İpek Kıraç tarafından 2021 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında kurulan Suna’nın Kızları, çocuk odaklı iletişim açısından sınırları belirleyen ve yol gösteren “Çocuk Odaklı İletişim Rehberi” yayınladı. Reklamcılık, pazarlama, sinema, televizyon, radyo, yayımcılık, gösteri ve görsel sanatlar gibi yaratıcı endüstri çalışanlarının yanı sıra etkinlik yönetimi alanında görev yapan ekipler ve çocuklarla ilgili alanlarda faaliyet gösteren marka temsilcilerinde farkındalık yaratmayı hedefleyen rehber, kurumların güçlü ve kalıcı etkiler yaratacak çalışmaları hayata geçirmesini teşvik etmeyi ve çocuklara karşı sorumluluklarını hatırlatmayı amaçlıyor.





Minik sinemaseverlere gösterim keyfi

Yeni haftada yine birbirinden güzel etkinlikler Zeytinburnu Kültür Sanat’ta sanatseverleri bekliyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da çeşitli söyleşi ve seminerlerin yanı sıra Zeytinburnu Kültür Sanat çocuklar için sinema gösterimleriyle de minik izleyicileri mutlu ediyor. “Rio 2” çocuk filmi, 16 Mayıs’a kadar her gün 13.30-16.00-19.00 olmak üzere üç farklı seans ile izleyiciyle buluşuyor.



