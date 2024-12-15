Şehir Rehberi

Kültürel miras taşıyıcıları başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen, zengin kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aslına uygun bir şekilde aktarılabilmesinde önemli bir görevi yerine getiren “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı” başvuruları başladı. Âşıklık-ozanlık, halk şairliği, zâkirlik, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, mahalli müzik sanatları ve geleneksel çalgı yapımcılığı ile geleneksel tiyatro sanatları alanlarında başvurular değerlendirilecek. 2025 yılı için somut olmayan kültürel miras taşıyıcılığı kartı başvuruları 17 Ocak 2025 tarihine kadar https://vatandas.ktb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.





Elmer kütüphanesi büyüyor

Mundi Çocuk tarafından Türkçeye kazandırılan Elmer çocuk kitapları serisinin üç yeni kitabı kasım ayında raflarda yerini alıyor. David McKee’nin yazdığı serinin yeni kitapları Elmer Ara Bul: Renkler, Elmer ve Süper El, Elmer ve Gökkuşağı, eğitici hikâyelere eşlik eden rengârenk çizimleriyle miniklere eğlenceli bir okuma deneyimi yaşatıyor.





Vuslatın 751. yılı

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen “Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yılı ve Zekai Dede’nin Doğumunun 200. Yılında Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi” AKM Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. Postnişîn Nezih Çetin riyasetinde icra edilecek olan Ayin-i Şerif’in sanat yönetmenliğini İhsan Özer, etkinlik yönetmenliğini ise Bahri Güngördü üstleniyor. Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yılı ve Zekai Dede’nin Doğumunun 200. Yılında Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi, 24 Aralık Saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda.





Esenler’de ödül zamanı

Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlere sinema şöleni yaşatacak olan 5. Esenler Film Festivali’nde ödüller 17 Aralık akşamı Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. 10 filmin yarışacağı ‘Kısa Film Yarışması’ bölümünde en iyi filme 50 bin TL, ikinci filme 40 bin TL, üçüncü filme 30 bin TL ve finalistlerin her birine 7’şer bin TL olmak üzere toplam169 bin TL ödül dağıtılacak. Bu yılki jüri başkanlığını ise usta oyuncu Fikret Kuşkan üstleniyor.





Baraklar tuvalde anlatılıyor

Ressam Gül Öztürkmen Demir, yağlı boya ve akrilik tekniklerle yaptığı, Barak kadınları ve Barak kültürünü konu alan çalışmalarından oluşan “Baraklar” temalı resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Demir’in 36 eserinin yer aldığı sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 25 Aralık 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilir.





Seramik sanatına yön veren ustalara yakın mercek

Pera Müzesi, “Ustaların İzinde” başlıklı rehberli sergi turuyla geç 19. ve erken 20. yüzyılda Kütahya’da çini ve seramik sanatının ikinci altın çağına ışık tutuyor. Kahve Molası sergisi kapsamında düzenleyeck etkinlikte Kütahya seramik zanaatını şekillendiren dört usta isim; Hafız Mehmed Emin Efendi, Minas Avramidis, Artin ve Garabet Minasyan Kardeşler ile David Ohannesyan detaylı bir şekilde ele alınacak. Sergide bulunmayan çini ve seramikleri de görme fırsatı yakalayacak katılımcıların Kütahya çini sanatının gelişim sürecini, ustaların bireysel stillerini ve onların dünya sanat mirasına katkılarını öğrenecekleri sergi turu 20 Aralık Cuma günü 18.30’da gerçekleşecek.





Borusan Quartet yılı “Minyatürler” ile kapatıyor

ENKA Sanat, 2024 yılını, Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan, ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’in “Yeni Yıl Konseri: Minyatürler” ile noktalayacak. 17 Aralık Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserde, baba ve oğul Johann Strauss, Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar’ın yapıtlarından bir seçki sunulacak.





Başkent Oda Orkestrası 60. yaşında

1964 yılının Şubat ayında kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleştirdiği gerek uluslararası, gerekse de ulusal konserler ve çalışmalarla ses getiren Başkent Oda Orkestrası, kuruluşunun 60. yılı kapsamında gerçekleştirdiği konserlerin dördüncüsü ile, 22 Aralık Pazar akşamı Ankara’da, CSO ADA Tarihi Salon’da müzik severler ile buluşuyor. 60. yılında da birbirinden kıymetli sanatçıları seyirciyle bir araya getirmeyi sürdüren Başkent Oda Orkestrası, orkestra şefi Şerif Can ÜNVER’in yönetiminde 22 Aralık’ta gerçekleştireceği konserde ilk olarak Mircea HOINIC’in Dela Ţară başlıklı eserinin Ankara’daki ilk seslendirilişini yapacak.





En değerli hazinem ailem

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı (İLKSAY), 2025 Aile Haftası dolayısıyla düzenleyeceği “Ailem: En Değerli Hazinem” temalı roman yarışması için başvuruları kabul etmeye başladı. İnsanın en küçük vatanı olan ailenin roman aracılığıyla işleneceği yarışmanın seçici kurulunda; Naime Erkovan, Emre Ergin, Ayla Abak, Kadir Daniş ve Ayşegül Genç gibi edebiyatçılar yer alıyor. Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş ve Türkçe yazabilen yurt içi ve yurt dışından herkes katılabiliyor. Başvurular yalnızca “yarisma.ilksay@tdv.org” adresi üzerinden kabul ediliyor.





Beş yıl aradan sonra “Uluslararası Arp Festivali”

2009 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı anısına ikinci kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, 14-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. İlki 2020 yılında düzenlenen festival, beş yıllık aranın ardından bu kez daha kapsamlı bir programla bir kez daha dünya çapındaki müzisyenleri İstanbul’da ağırlayacak. 2. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali programında konserlerin yanı sıra iki farklı yaş kategorisinde arp yarışmaları, oda müziği yarışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çalıştaylar da yer alıyor. Festivalin, İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu ve Pera Müzesi’ndeki iki özel konser haricindeki tüm etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.



