Şehit de verdik

MUSTAFA KAHRAMAN





Temmuz hain darbe girişimi atlatıldı ama geride derin acılar da bıraktı. Vatan sevdalısı millet, gözünü kırpmadan hainlerin kurşunlarına göğsünü siper etti ama 251 evladını da bu uğurda şehit verdi. Kuruluşundan itibaren milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan Yeni Şafak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de sadece haberleriyle, yayınlarıyla değil, kanıyla canıyla mücadele etti. Bu uğurda bir de şehit verdi… Mustafa Cambaz… Gazetemizin emektar foto muhabiri Cambaz, Çengelköy’de ikamet ediyordu. 15 Temmuz akşamı da arkadaşlarıyla Çengelköy’de bir süre oturup ardından evin yolunu tutmuştu. Eve vardığında oğlu Alpaslan, Beylerbeyi’nde askerlerin yol kestiğini, olağandışı bir şeyler olduğunu söyledi. Önce olanları pek önemsememişti. Birlikte oturdukları arkadaşlarını arayınca da, “Yanı başımızda darbe oluyormuş haberimiz yok” cevabıyla irkildi.





BAŞKOMUTANIN EMRİYLE ŞEHADETE KOŞTU

Televizyonu açtıklarında ise işin ciddiyetini anlamışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete yönelik “Meydanlara inin” çağrısı üzerine sosyal medya hesabından “Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı. Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz” yazarak, evden fırlayıp çıktı. Darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Karakolu’nun önüne gitti. Vatandaşlarla birlikte karakolu savunurlarken, darbeciler üzerlerine kurşun yağdırıyordu. Evden çıkışının üzerinden on, onbeş dakika geçmemişti. Bir duvarın dibinde beklerken oğlunu aradı.





GÖĞSÜNÜ SİPER ETTİ

Oğlu Alpaslan’ın anlattığına göre, “Asker karakolu bastı, halka ateş ediyorlar” dedi. Alpaslan “Nasıl olur?” diye durumu anlamaya çalışırken, arkadan silah sesleri duydu. O anları Alpaslan şöyle anlatıyor: “Nerede olduğunu sordum. “Bir duvarın dibindeyim” dedi. “Ani hareketler yapma” dedim. Onu tanıyanlar bilir, ani hareketler yapar, fevridir… Telefon kesildi bir müddet sonra. Bende tabi film koptu.” Kendini sokağa atan Alpaslan, tüm çabalarına rağmen babasını bulamadı. Bir buçuk saat orada kaldı, babasının tüm arkadaşlarını aradı bir bir ama haber de alamadı. Eve döndü çaresiz. Annesi evde yalnız kalmıştı, hali haraptı. Babasının telefonunu arıyor, açan olmuyordu. Sonunda telefonu Çengelköy’deki hastaneden bir görevli açtı ve babasının yaralı olarak başka bir hastaneye, ya Ümraniye Devlet Hastanesi’ne ya da Haydarpaşa Numune’ye götürüldüğünü söyledi.





ŞEHİDE EN YAKIŞAN YERİNDEN VURULMUŞ

Annesiyle birlikte Ümraniye Devlet Hastanesi’ne giden Alpaslan, o anları şöyle aktarıyor: “Numune’de bir abimiz vardı zaten. Onu arayıp, bakar mısın dedim. O babama ulaşamadı. Bu arada babam haymatlos, yani kimliği yok. 30 yıldır evli, 25 yaşında çocuğu var ama kimliği yok… Yani bu adam nasıl yaşadı şimdiye kadar kimse inanmaz anlatsam. Hastane girişindeki listede adını görememiş olmamı buna bağladım. Öğrendiğime göre morgda biri yatıyordu, bir de yoğun bakımda insanlar vardı. Morgdakine benim bir abim girdi. Geldiğinde “O değil” dedi. Fakat beni kendine inandıramadı. Herkes yarım yamalak bir şeyler söylüyordu. Oyalıyorlardı bizi. Ama gerçekten morgdaki o değilmiş. Sabah 5.30 civarı yoğun bakımdan cansız bedenini çıkardılar.” Cambaz şehit olmasına rağmen bir müddet yoğun bakım bölümünde tutulmuştu. Oğlu onun şehadetini sosyal medya hesabından şöyle duyurmuştu: “Şehide en yakışan yerinden vurulmuş. Göğsünden. İki kurşunla. İnşallah ben de bir şehit evladıyım.”





BEKLEDİĞİMİZ İYİ HABER HİÇ GELMEDİ

Mustafa Cambaz’ın şehit olduğu 15 Temmuz gecesi Yeni Şafak cansiparane bir şekilde çalışıyordu. Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, gazeteyi yasa boğan haberi aldıkları o anları şöyle anlatıyor: “O an gazetede olmayan Cambaz, sokağa darbecileri durdurmaya çıkmış. İbrahim Bey arayıp “Cambaz’ın vurulduğu, şehit olduğu söyleniyor” dediğinde biz bina bombalanabilir diye bir süreliğine avluya çıkmıştık. Hemen yanımda oldukları için konuşmamızı duyan Ayşe Olgun ve Emeti donup kalmıştı. Sonradan Cambaz’ın vurulup hastaneye kaldırıldığını ama durumunun iyi olduğuna ilişkin şeyler duyduk. Sağlıklı bilgi alamıyorduk. Ne yazık ki beklediğimiz iyi haber hiç gelmedi.”





ADINI YAŞATIYORUZ

Yeni Şafak gazetesi olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi bayrağımız, vatanımız, demokrasimiz ve evlatlarımız için şehit olan, yakın çalışma arkadaşımız, gazetemiz muhabiri Cambaz adına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması düzenliyoruz. 3 yıldır gerçekleşen fotoğraf yarışmasının ödül törenleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra siyaset ve basın camiasından birçok ismi ağırlıyor.



