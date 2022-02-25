Hayat Selçuk Bayraktardan Ukrayna mesajı Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
AKTÜEL

Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya destek verdi. Bayraktar, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Mili Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan Ukrayna mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Selçuk Bayraktar

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Rusya tarafından işgal saldırılarına uğrayan Ukrayna için bir destek mesajı paylaştı.

"RUSYA'YI KINIYORUM, UKRAYNA'YI DESTEKLİYIRUM"

Rusya'nın saldırılarının bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe saydığını ve hukuksuz olduğunu vurgulayan Bayraktar, "İşgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum" dedi.

"BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
DÜNYA
Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz

Kiev Belediye Başkanı da cephede: Başka bir seçeneğim yok savaşacağım
DÜNYA
Kiev Belediye Başkanı da cephede: Başka bir seçeneğim yok savaşacağım

Kharkiv'de şiddetli patlama: Alevler gökyüzüne yükseldi
OYNAT 00:23
Kharkiv'de şiddetli patlama: Alevler gökyüzüne yükseldi
Rusya sınırına yakın olan Kharkiv kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle alevlerin gökyüzüne yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rus askerleri Melitopol kentindeki hastaneyi ateş altına aldı
OYNAT 00:37
Rus askerleri Melitopol kentindeki hastaneyi ateş altına aldı
Ukrayna'nın Melitopol kentinde Rus askeri birlikleri bir hastaneyi hedef alarak yoğun ateş altına aldı. Çatışmaların şiddetlendiği bölgeden silah sesleri yükseliyor.

Rusya Ukrayna'nın güvenlik hizmet binasını vurdu
OYNAT 00:15
Rusya Ukrayna'nın güvenlik hizmet binasını vurdu
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ikinci gününde devam ediyor. Ukrayna'nın Chernik bölgesindeki güvenlik hizmet binası Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısıyla vuruldu. Saldırının ardından hasar gören binanın çatısından alevler yükseldi.

15 dakikada 2 gol:Trabzonda maç döndü

15 dakikada 2 gol:
Trabzon'da maç döndü

​Trabzonspor Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Stoltenberg: Türkiye'nin boğazlar konusu gündeme gelmedi.

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.