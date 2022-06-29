Selde kaybolan 2 kişi aranıyor

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan yağışla birlikte yaşanan taşkın ve selle mücadele devam ediyor. Kastamonu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük, Bolu ve Sakarya selden en çok etkilenen iller oldu. Kastamonu ve Düzce'de 2 kişi sele kapıldı. Düzce Kaynaşlı'da önceki geceki çalışmalarda kepçe operatörü Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi devrildi. Sel sularına kapılan Bayrak bir anda gözden kayboldu. Kastamonu Küre'ye bağlı İkizciler köyünde ormandaki kulübede kalan orman işçisi Recep Bakırcı (22) da selde kayboldu. Kayıpların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Okan Bayrak

KÖPRÜLER YIKILDI

Düzce'de sağanak taşkınlara neden oldu. Aksu-Kırık Köprüsü yıkıldı, Karakaş ve Çiftlik Sapağı Köprüsü taştı. Hocaköy, Hacıyeri, Hocatman, Yılgın, Tıraşlar, Refikler ve Dibektaş köylerinde heyelan yaşandı. Ev, iş yeri ve çiftlikleri su bastı, 17 ev boşaltıldı. Derdin köyündeki otel inşaatı çöktü. Kentteki kümes ve ahırları su bastı, 180 bin civciv telef oldu. Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su hattı zarar gördü.

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24 YIL SONRA TAŞTI

Bartın Irmağı 1998 yılından bu yana ilk kez taştı. Irmağın 8 metre yükselmesiyle 135 ev ve işyerini su bastı, kent merkezinde köprüler ve yollar sular altında kaldı. Kozcağız beldesinde 4 katlı bir bina yıkıldı. Baraj yanındaki yol ve 2 bina yıkılırken risk taşıyan 300 konut tahliye edildi. Karabük Yenice'ye bağlı Tır köyünde 2 katlı ev yıkıldı, 4 katlı bina yan yattı. Değirmenyanı köyünde köprü çöktü.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Zonguldak Ereğli'de Gülüç Irmağı taştı. Bölücek, Topçalı ve Hamzafakılı mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Yaraşlıyörük köyündeki köprü yıkıldı. Bolu'da dereler taştı, merkeze bağlı Göynükören ve Okçular köyleri ile Gerede ve Mengen'de su baskınları yaşandı. Mengen'deki Yörükler ve Kadısusuz köprüleri yıkıldı. Sakarya Kocaali'de Hızar Deresi'nin debisinin yükseldi, taşkınlar meydana geldi.

1842 ihbar geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel bölgesindeki verilere ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; 26-27 Haziran'da 24 saat içerisinde metrekare başına Kastamonu'nun İnebolu ilçesine 159,5 kilogram, Bartın Erit beldesine 117,5 kilogram, Düzce Yığılca’ya 104,8 kilogram, Sinop Ayancık’a 94,2 kilogram, Zonguldak Devrek’e 84,2 kilogram ve Samsun Yakakent’e 89,6 kilogram yağış düştü. Açıklamada iki günde 112 Acil Çağrı Merkezine Bartın’dan 812, Kastamonu’dan 326, Düzce’den 346, Karabük’ten 83, Zonguldak’tan 259, Sinop’tan 16 olmak üzere 6 ilde toplam 1842 vaka ihbarı yapıldığı aktarıldı. Batı Karadeniz'de yağışlardan, 'Kırmızı Uyarı' verilen 6 il, 'Turuncu Uyarı' verilen 9 il ve 'Sarı Uyarı' verilen 6 il olmak üzere 21 ilin etkilendiği bildirildi.

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Arama çalışmalarına JAK ekipleri de katıldı.

5 bakan afet bölgesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan afet bölgesine gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kastamonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop ve Kastamonu'da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Karabük'te incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, selden etkilenen bölgelere nakdi yardımın bugün itibariyle başlayacağını duyurdu. Kastamonu'ya 15 milyon lira gönderildiğini kaydetti. Bakan Yanık da Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının hesaplarına, acil ihtiyaçların karşılanması için 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdiklerini duyurdu.

Yeni sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, bugün için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah başlayıp akşama kadar sürecek olan sağanak Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Ankara , Yozgat ve Sivas çevrelerinde etkisini gösterecek. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





Jandarma yaraları sarıyor

Türkiye'nin farklı illerinden gelen jandarma ekipleri, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyünde çok sayıda ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katı, su ve balçıkla kaplandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı ekipler, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde olduğu gibi bölgede kazma kürekle temizlik çalışmasına başladı.

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Dört öğün sıcak yemek

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de yaşanan sel ve su baskınlarının dördüncü gününde, 63 personel ve 50 gönüllüyle müdahale ve yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede sabah, öğle, akşam ve gece olmak üzere 4 öğün sıcak yemek dağıtan Türk Kızılay yatak, yastık, battaniye ve giyim desteği de sunuyor.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu: Tüm makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle mücadele devam ediyor

GÜNDEM Karadeniz’de dereler taştı





