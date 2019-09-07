Hayat Sen Söyle 40 yıl
KÜLTÜR SANAT

Sen Söyle 40 yıl

Canan Tolon’un ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen sergisi “Sen Söyle” İstanbul Modern’de gezilebilir. Sergi, çevre, doğa ve mimari üzerine düşünen ve doğanın izleriyle sanatını yapan Tolon’un 40 yıllık sanat hayatını yansıtıyor. Tolon, “Konuşmaktan çok başkasının ne söylediğini dinlemek istiyorum Bu sergi bunun üzerine kurulu” diyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
'Sen Söyle' sergisi
'Sen Söyle' sergisi

Kuşağının en özgün sanatçılarından biri olan Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimini yansıttığı “Sen Söyle” adlı sergisi İstanbul Modern’de açıldı. Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanatçının 40 yıl öncesiyle bugünkü işleri arasındaki yakınlığı, görsel etkiyi ve bu eserlerin birbirini nasıl beslediğini tartışmaya açıyor.

Sergide özellikle doğaya, çevreye, mimari ve kültüre atıfta bulunan işler var. Doğayla düşünen doğanın izleriyle sanatını yapan Tolon’un 1980’lerden günümüze uzanan işleri bize bu anlayışın ipuçlarını veriyor.

DOĞAL MI YAPAY MI?

Sergide Tolon’un mimarlık geçmişi ve disipliniyle olan etkisine ve bunu sanatla nasıl ilişkilendirdiğine de tanık olmak mümkün. Çalışmalarında çim tohumu, su, kahve telvesi gibi doğal malzemeler kullanan, tuvallerine yerleştirdiği metal parçalarını açıkhava koşullarının etkisine bırakarak doğanın resimde canlanmasını sağlayan sanatçı, zamanın izlerini resimlerinin oluşumu için önemli bir başlangıç noktası olarak kurguluyor. Yani izleyici için bir yanılsama söz konusu. Sergide doğayı, yaşayan tohumla birlikte çoğalan, çimin varlığı ve bu çimlerin aynalarla yapaylaştığını görüyoruz. Bu noktada izleyiciyi ikiliğe düşüren, sorular sorduran çalışmalar çıkıyor karşımıza. Tolon bu noktada sözü izleyiciye vermek için sergiye “Sen Söyle” ismini vermiş.

TÜM SANAT HAYATIMI GÖRÜYORUM

Serginin, işlerini birarada görme imkanı sağladığını belirten Tolon, “Benim için çok ilginç bir duygu. Baktığı zaman tüm sanat hayatımı, buraya kadar nasıl geldiğimi nereden geldiğimi görüyorum. Özünde hep biraz hayal kırıklıkları vardır. Bazen işleri yaparken duyduğum kötü haberlerden tutun birçok şeyi görebiliyorum işlerime baktığım zaman. Serginin adı “Sen Söyle.” Aslında konuşmaktan çok başkasının ne söylediğini dinlemek istiyorum Bu sergi de biraz bunun üzerine kurulu” diyor.

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KATMANLARLA İLERLİYOR

  • Serginin katmanlar üzerinde şekillendiğini belirten Küratör Levent Çalıkoğlu ise “Zamanında yok olması üzerine üretilen işlerin yeniden canlandırılması kendine özgü riskleri vardı ve yeni fikirlerle beslenmesi gerekiyordu. Onu bulmaya çalıştık. Doğa ve kültürel olgu olarak mimarlık meselesi üzerine şekillenen bu iki alan birbiriyle nasıl karşılaşır birbirisini nasıl iter ve çeker, bu dinamizm nasıl şekilleniyor? Mimarlık doğaya nasıl hükmediyor ve doğa bize her seferinde nasıl cevap veriyor bunları göreceğiz” diyor.

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