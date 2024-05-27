Şenler üzerine yazılan kitapları basacak

Şule Yüksel Şenler Vakfı; edebiyatçı, yazar, aktivist Şule Yüksel Şenler’in 29 Mayıs’taki doğum günü anısına dört günlük bir etkinlik düzenledi. Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte; imza günleri, film gösterimleri, söyleşi ve seminerlerin yanı sıra çocuklar için oyun ve deneyim alanlarında çeşitli faaliyetler yapıldı. Bugün sona erecek Kitap ve Kültür Günleri’yle, Şenler’in kalemiyle verdiği özgürlük mücadelesinin yeni nesillere anlatılması hedeflendi. Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri’ni ilk gün ziyaret eden Emine Erdoğan, fuar alanındaki Şule & Şule Yayınevi ve 2016 yılında himayelerinde kurulan Afrika Kültür Evi standında görevlilerle konuştu.

HUZUR SOKAĞI YENİ TASARIMLA BASILDI

Yazarın en bilinen eseri “Huzur Sokağı” konseptinde tasarlanan mekanda, kitabevleri eserlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Vakıf ise etkinlik kapsamında hayata geçirdiği Şule & Şule Yayınevi’nin bastığı Şenler’in “Huzur Sokağı” ve Demet Tezcan’ın “Şule Yüksel Şenler Bir Çığır Öyküsü” eserini okurla buluşturdu. Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, yazarın doğum günü vesilesiyle kültürel yanını öne çıkaran bir program düzenlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Şule Yüksel Şenler, Müslüman kadının kimliğiyle toplumda var olması için mücadele vermiş bir isim. Vakıf olarak, sanat ve edebiyat dünyasında onun da isminin olması gerektiğini düşünerek yayınevimizi oluşturduk. Yayınevimiz, kitap fuarına özel olarak belirli sayıda ‘Huzur Sokağı’nı yeni bir tasarımla basımını yaptı. Bu özel baskımızı, sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önsözüyle yayınladık. Onun dışında herhangi bir değişiklik ya da düzenleme yapılmadı.”

ŞULE ABLA ÜZERİNE YAZILACAK ÇOK ŞEY VAR

Yayınevinin önümüzdeki dönem çalışmalarına ilişkin konuşan Usta, “Geniş kapsamlı bir faaliyet alanı planlıyoruz. Sadece Şule ablanın yazdıkları ya da kitapları değil, onun üzerine yazılacak daha çok şey olduğunu düşünüyoruz. Yeni yazarlarımızın belki de araştırmacılarımızın, onun hayatını inceleyerek kitaplar yazmasını önemsiyoruz. Yüksek lisans, doktora yapan öğrenci ve bursiyerlerimizin yaptıkları çalışma ve tezleri ilk aşamada yayınlamayı düşünüyoruz” dedi.

ŞENLER TEMALI ÇOCUK ETKİNLİK KİTABI

Şule & Şule Yayınevi’nin fuardaki standında görüştüğümüz Şule Yüksel Şenler Vakfı Genel Sekreteri Yasemin Dursun ise okurların ilgisini anlattı. Dursun, etkinlik için hazırladıkları yayınlardan bahsederek, “Kitabı, Huzur Sokağı konseptiyle fuara özel 500 adet bastık. Kapak tasarımının konseptle uyumlu olması ziyaretçilerin hoşuna gidiyor. Hatıralarından bahsediyorlar. Aralarından kimisi kitabı okumuş, kimi diziyi kimisi ise ilk filmi biliyor. Onunla kıyaslıyorlar. Yine Şule & Şule Yayınevi’nden ilk kez çıkan çocuk etkinlikleri kitabımız var. İçerisinde Şule Yüksel Şenler’in davasına, vizyonuna, misyonuna ait örnekler, oyunlar var. Devamı da olacak inşallah” diye konuştu.











