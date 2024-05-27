|
Hayat

Şenler üzerine yazılan kitapları basacak

“Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri” kapsamında bir dizi kültür etkinliği Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçiyle buluştu. Program kapsamında vakıf bünyesinde kurulan Şule & Şule Yayınevi de tanıtıldı. Yayınevine ilişkin konuşan Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, “Şule abla üzerine yazılacak daha çok şey olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Halime Kirazlı
04:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:14 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Leyla Şahin Usta, Emine Erdoğan.
Leyla Şahin Usta, Emine Erdoğan.

Şule Yüksel Şenler Vakfı; edebiyatçı, yazar, aktivist Şule Yüksel Şenler’in 29 Mayıs’taki doğum günü anısına dört günlük bir etkinlik düzenledi. Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte; imza günleri, film gösterimleri, söyleşi ve seminerlerin yanı sıra çocuklar için oyun ve deneyim alanlarında çeşitli faaliyetler yapıldı. Bugün sona erecek Kitap ve Kültür Günleri’yle, Şenler’in kalemiyle verdiği özgürlük mücadelesinin yeni nesillere anlatılması hedeflendi. Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri’ni ilk gün ziyaret eden Emine Erdoğan, fuar alanındaki Şule & Şule Yayınevi ve 2016 yılında himayelerinde kurulan Afrika Kültür Evi standında görevlilerle konuştu.

HUZUR SOKAĞI YENİ TASARIMLA BASILDI

Yazarın en bilinen eseri “Huzur Sokağı” konseptinde tasarlanan mekanda, kitabevleri eserlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Vakıf ise etkinlik kapsamında hayata geçirdiği Şule & Şule Yayınevi’nin bastığı Şenler’in “Huzur Sokağı” ve Demet Tezcan’ın “Şule Yüksel Şenler Bir Çığır Öyküsü” eserini okurla buluşturdu. Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, yazarın doğum günü vesilesiyle kültürel yanını öne çıkaran bir program düzenlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Şule Yüksel Şenler, Müslüman kadının kimliğiyle toplumda var olması için mücadele vermiş bir isim. Vakıf olarak, sanat ve edebiyat dünyasında onun da isminin olması gerektiğini düşünerek yayınevimizi oluşturduk. Yayınevimiz, kitap fuarına özel olarak belirli sayıda ‘Huzur Sokağı’nı yeni bir tasarımla basımını yaptı. Bu özel baskımızı, sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önsözüyle yayınladık. Onun dışında herhangi bir değişiklik ya da düzenleme yapılmadı.”

ŞULE ABLA ÜZERİNE YAZILACAK ÇOK ŞEY VAR

Yayınevinin önümüzdeki dönem çalışmalarına ilişkin konuşan Usta, “Geniş kapsamlı bir faaliyet alanı planlıyoruz. Sadece Şule ablanın yazdıkları ya da kitapları değil, onun üzerine yazılacak daha çok şey olduğunu düşünüyoruz. Yeni yazarlarımızın belki de araştırmacılarımızın, onun hayatını inceleyerek kitaplar yazmasını önemsiyoruz. Yüksek lisans, doktora yapan öğrenci ve bursiyerlerimizin yaptıkları çalışma ve tezleri ilk aşamada yayınlamayı düşünüyoruz” dedi.

ŞENLER TEMALI ÇOCUK ETKİNLİK KİTABI

Şule & Şule Yayınevi’nin fuardaki standında görüştüğümüz Şule Yüksel Şenler Vakfı Genel Sekreteri Yasemin Dursun ise okurların ilgisini anlattı. Dursun, etkinlik için hazırladıkları yayınlardan bahsederek, “Kitabı, Huzur Sokağı konseptiyle fuara özel 500 adet bastık. Kapak tasarımının konseptle uyumlu olması ziyaretçilerin hoşuna gidiyor. Hatıralarından bahsediyorlar. Aralarından kimisi kitabı okumuş, kimi diziyi kimisi ise ilk filmi biliyor. Onunla kıyaslıyorlar. Yine Şule & Şule Yayınevi’nden ilk kez çıkan çocuk etkinlikleri kitabımız var. İçerisinde Şule Yüksel Şenler’in davasına, vizyonuna, misyonuna ait örnekler, oyunlar var. Devamı da olacak inşallah” diye konuştu.


Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen festivalde sanatseverlerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek Festivali, Türkiye’nin en büyük festivali olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Sergi, 25 Mayıs tarihinde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı. Festival’in açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.



#Etkinlik
#kültür
#Edebiyat
#Aktüel
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İndirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı